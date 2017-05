Exculpados los responsables del Banco de España y la CNMV

MADRID. Quienes han quedado fuera de la causa en este trámite previo a la apertura de juicio oral son los responsables en aquella época de los órganos supervisores, tanto el financiero como el bursátil. Entre ellos figuran el ex gobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordoñez y su entonces número dos Javier Aríztegui, así como el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura. No obstante, la acción popular que ejerce la Confederación Intersindical de Crédito aún puede recurrir esta decisión ante la Sala de lo Penal de la Audiencia, que en febrero ordenó imputarles pese a la negativa inicial del juez.

Tras tomarles declaración a mediados de marzo el juez descarta ahora su responsabilidad penal, pues considera que la acusación «no ha explicitado el criterio seguido» para acusar solo a una decena de cargos por unas decisiones que fueron colegiadas y no de carácter personal. Eso sin olvidar, añade, que ninguno participó en el proceso de falsificación de las cuentas anuales.

Así, de la CNMV el instructor Fernando Andreu sostiene que adoptó «las medidas necesarias legalmente establecidas» para proteger a los inversores. «No parece razonable -añade- exigirle que constatara por sus propios medios» que los estados financieros incluidos en el folleto y avalados por el auditor representasen la imagen fiel de la entidad.

Del Banco de España afirma que no fue decisión suya la salida a Bolsa, aunque no se opusiera a ella. Es más, señala que aquella fue «perfectamente legítima» y, aunque «finalmente hubiera podido ser errónea» o incluso «incorrecta» -admite-, no por ello «debe ser objeto de una investigación en sede penal».

En todo caso, apunta, «podría ser objeto de examen y de exigencia de responsabilidad en otro foros, más no en éste». Por eso, no ve «acreditado» que ambos supervisores «hubieran participado en la formulación de cuentas» para la salida a Bolsa.