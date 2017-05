Rajoy admite que evitar la «liquidación» de las reformas es su mayor «preocupación»

madrid. El Gobierno asume que la fragmentación parlamentaria dificultará mucho sacar adelante su programa de reformas. Lo ha comprobado en lo ajustado de la votación para evitar el veto a los Presupuestos -necesitó de tres empates-. Por ese motivo centrará sus esfuerzos en evitar la «liquidación» de las normativas aprobadas en materia laboral o de estabilidad fiscal como propone parte de la oposición antes que en abordar nuevas reformas económicas de calado. «Mi preocupación no es hacer reformas, sino que se mantengan las que ya se han hecho y están funcionando», explicó ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Durante su intervención en la clausura de la Asamblea del Instituto de Empresa Familiar (IEF), que celebraba sus 25 años, el jefe del Ejecutivo también quiso alertar sobre el «resultado pésimo» para la economía española que supondría dar marcha atrás en las reformas vigentes. Ante un auditorio lleno de empresarios, Rajoy resaltó que han sido esas reformas estructurales las que han permitido que España «lidere» la creación de empleo y el crecimiento en Europa.

El presidente hizo varias veces hincapié en que no dispone de mayoría en el Congreso para abordar alguna de las medidas incluidas en su pacto de investidura con Ciudadanos. «Tengo acordadas algunas reformas pero se necesitan 176 votos», afirmó para incidir en la necesidad de lograr el respaldo de más partidos. Como consecuencia de esta situación el Gobierno no incluyó, por tercer año consecutivo, ninguna medida de calado económica en el Programa Nacional de Reformas enviado la semana pasada a Bruselas. En este sentido, Rajoy hizo un llamamiento a la responsabilidad del resto de grupos y lanzó un dardo al PSOE, aunque sin citarlo, por su rechazo a negociar las cuentas públicas: «Será interesante saber los argumentos por los que algunos no quieren colaborar en la aprobación de los Presupuestos».

En cualquier caso, entre las reformas pendientes el presidente sí citó la de las pensiones. Así, recordó que estas prestaciones suponen el 40% del gasto social en España. Una cifra que aumentará debido a que cada vez hay más pensionistas y las nuevas prestaciones son de mayor cuantía. Se remitió a la conclusiones que salgan de la comisión del Pacto de Toledo. Sin embargo, dejó claro que «no hay intención de modificar la normativa en cotizaciones sociales», como reclama la patronal. Y es que el déficit de la Seguridad Social -en 2016 cerró con 18.700 millones- desaconseja cualquier reducción de ingresos.

Por otra parte, Rajoy también se mostró convencido de que el «dinamismo» de la economía española permitirá a España cumplir el objetivo de déficit del 3,1% de este año «sin medidas de ajuste adicionales». Y eso que el compromiso de reducir 1,2 puntos el déficit supone reducir el desfase en 13.000 millones. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo parece confiar en el aumento de la recaudación un 7,9%, aunque tanto el Banco de España como la Autoridad Fiscal han advertido del optimismo de estas previsiones.