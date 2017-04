Mario Draghi se suma al &lsquoefecto Macron&rsquo e insufla optimismo a la Eurozona

bruselas. Insiste en que «nosotros hablamos de políticas ('policies') y no de política (politics')», pero la voz de Mario Draghi ha sido el gran aliento político de la Eurozona ante la pasividad de sus grandes capitales. Los mensajes del presidente del Banco Central Europeo (BCE) son el mejor termómetro del estado de ánimo del club y ayer, aprovechando la resaca de la victoria de Emmanuel Macron frente a Marine Le Pen en la primera ronda de las presidenciales francesas, se mostró inusualmente optimista asegurando que «la recuperación está siendo cada vez más sólida y los riesgos a la baja han disminuido». Lo hizo, además, ratificando su compromiso de mantener los estímulos al menos hasta final de año (60.000 millones al mes) por la debilidad de la inflación, lejos de estabilizarse en el 2%.

Quizá fue una de las reuniones del Consejo de Gobierno más &lsquoaburridas&rsquo de los últimos años. Y en economía ya se sabe que hablar de tranquilidad y rutina es buena señal. No así para los mercados, que se habían malacostumbrado con anuncios constantes de históricas compras de deuda o bajadas de tipos de interés. De momento, sigue la calma chicha. No hay cambios y es probable que no los haya en varios meses. Los tipos generales siguen al 0% y el de la facilidad de depósito en el -0,4% -éste será el primer indicador en moverse cuando el BCE inicia la retirada de sus estímulos, el llamado &lsquotapering&rsquo-.

El instituto emisor reiteró que los tipos de interés oficiales se mantendrán en los niveles actuales, «o en niveles inferiores», durante un «período prolongado que superará con creces el horizonte de sus compras netas de activos». «No hay necesidad de discutir ahora la secuencia de salida», zanjó.

Draghi dice no hablar de política, pero tras ser preguntado por Francia y contestar que «no hacemos política monetaria en función de resultados electorales», admitió que sí los tienen en cuenta para ver su impacto «a medio plazo». Además, preguntado por las críticas del ministro alemán Wolfgang Schauble a las medidas del BCE, el italiano sonrió y tras recordar que ellos no valoran comentarios de este tipo, ironizó diciendo que le sorprenden estas reflexiones cuando en paralelo se defiende la independencia de la institución.

El banquero transalpino domina la escena como nadie y ayer, sin medidas ni decisiones de calado que vender, decidió insuflar ánimos al bloque lanzando un mensaje ciertamente optimista que sorprendió a más de uno a tenor de su tradicional prudencia. Hay tanto en juego en Francia que la Comisión ha decidido abandonar su histórica neutralidad y apoyar sin ambages al europeísta Macron ante la eurófoba Le Pen. No caben las medias tintas y Draghi, a su estilo, también se mojó ayer ante el enésimo ser o no ser de Europa. «La recuperación era frágil y desigual, pero ahora es sólida y amplia», recalcó. Optimismo, sí, pero tampoco lanzó las campanas al vuelo, sobre todo cuando se refirió al &lsquoBrexit&rsquo y sus posibles consecuencias. Sigue sin verlo nada claro.

Dijsselbloem sale vivo

Mientras, en Bruselas, hubo otra cita económica de relevancia por su gran peso político. Ayer, el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, compareció ante un semivacío pleno del Parlamento Europeo para debatir sobre Grecia pero, sobre todo, para dar cuenta de unas declaraciones en las que acusó al Sur de gastarse el dinero en «alcohol y mujeres». El holandés volvió a disculparse y parece que le sirvió a tenor del flojo debate. O la Eurocámara, que pidió su dimisión, ya le da por amortizado o bien le ha indultado.