Sindicatos y CEOE se acusan de no querer negociar

madrid. UGT y CC OO acusaron ayer la CEOE de no querer negociar y urgieron a los empresarios a convocarles para discutir su última propuesta salarial, que consistía en un incremento de entre el 1% y el 2,5%, a su juicio «insuficiente». Los sindicatos proponen una subida para 2017 de entre el 1,8% y el 3% y asimismo, que se pacte ya para 2018.

«La patronal lo tiene todo y no quiere perder nada», criticó el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Por su parte, su homólogo de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, calificó la negociación de «surrealista», al tiempo que aseveró que «tras la escueta carta de la patronal -enviada el pasado día 5-, les hemos respondido de forma extensa», algo que sin embargo niegan desde la CEOE.

Ambos quisieron dejar claro a la patronal que «el tiempo está agotado» y se quejaron de que no haya habido una nueva reunión, «ni formal ni informal». «Si la CEOE no tiene al menos la valentía de sentarse y decir en qué no estamos de acuerdo, ellos serán los responsables, y en parte también el Gobierno por omisión», advirtió Álvarez.

Toxo, por su parte, avisaba de que CC OO no va a llegar a su congreso -que se celebrará a finales de junio- sin acuerdo. «Que no se piensen que esto puede estar permanentemente en el limbo y no va a pasar nada. ¡Claro que va a pasar!», amenazó.

Para los sindicatos, además de mandar un mensaje negativo a la economía y generar incertidumbre, el desacuerdo en la negociación colectiva aumentará la conflictividad laboral. «Será un calvario para la CEOE y las empresas de este país», advirtió Álvarez, quien apuntó también que, llegado el caso, coordinarán esfuerzos y ejercerán más presión para cerrar cada convenio sectorial en las mejores condiciones.

La CEOE, por su parte, sostiene que ya mandó su última propuesta y que lo lógico sería que ahora las centrales sindicales pidieran una reunión, algo que según ella no han hecho, quizá esperando al 1 de mayo.