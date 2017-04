Gunter Pauli: «La generosidad de la naturaleza permite otra cadena de valor en la economía»

Una visión entre el optimismo de los proyectos en marcha y la utopía de un modelo que habla de un planeta «de abundancia y no de escasez», todo un cambio del paradigma capitalista. Gunter Pauli, el padre de ‘La economía azul’ y fundador de la Zero Emission Research &Initiatives (ZERI), ofreció ayer la conferencia preliminar del foro New Economy & Social Innovation, que reunirá hasta el sábado en Málaga a 900 líderes de opinión y activistas de movimientos alternativos. El economista belga y miembro del Club de Roma subrayó la necesidad de cambiar lo que denominó «el paradigma actual de la cadena de valor en la economía, donde el único que no trabaja por una comisión sino un porcentaje mínimo que le marca el mercado es el productor».

En su defensa de una economía que ‘aprenda’ de la biología, la química y la física en los procesos naturales en la producción, «hemos olvidado que la generosidad de la naturaleza permite otra cadena de valor gracias a sus procesos sin residuos en los que se busca el óptimo y no el máximo rendimiento». En su opinión, «la clave está en la biodiversidad y no de la manipulación genética, como nos quieren hacer ver». Así, la producción de hongos comestibles y artículos como pinturas o lubricantes a partir de los residuos del sector cafetero en Colombia, la fabricación de papel y cartón reciclable sin límites a partir del polvo residual en explotaciones calizas o la obtención de gas y otros derivados a base de algas en la Bretaña francesa son algunos de los proyectos ya en marcha en cuyos rendimientos se detuvo un vehemente y ameno Pauli, defensor de que su modelo supera en eficiencia a la llamada economía verde, «donde sigue existiendo los residuos». Desde su fundación se han impulsado en los últimos 24 años proyectos en países como China, Argentina, Colombia, Mongolia e India por valor de 5.000 millones de euros en centros de producción alternativos a la industria y la agricultura convencionales.

Pero si la gran escala interesa a Pauli, los pequeños proyectos también. Los pastores mongoles obligados a vender la preciada cachemira a la peletería de lujo a precios muy bajos o los cabreros de la isla del Hierro castigados por el bajo precio de la leche son casos de cambio impulsados desde la fundación ZERI y que permiten a esos pastores «vivir ahora con dignidad». El mar, en el nuevo modelo del mentor de la economía azul, está en desventaja por ahora, reconoció Pauli en relación a la necesidad de abordarlo desde planteamientos sostenibles.

En ese sentido, Javier Noriega, presidente del Clúster Marítimo Marino Andaluz, defendió el modelo de ‘triple hélice’ –empresas, Administración y universidad– como «clave para potenciar el medio marino desde la sostenibilidad y hacerlo desde Málaga como centro». Gunter Pauli, invitado al igual que el resto de ponentes por el moderador, el periodista de SUR Ignacio Lillo, a lanzar una idea en relación a la economía azul y Málaga, aventuró como una posible medida para reducir el volumen de capturas a la vez que mejorar la renta de los pescadores el que los restaurantes aplicara a favor de estos profesionales un diez por ciento del precio. «Viene a ser lo que las propinas», aseguró el economista.