Las elecciones holandesas podrían cambiar la presidencia del Eurogrupo

Ocurrió el 13 de julio de 2015 tras una resaca griega de 15 horas de reunión del Eurogrupo y otras 17 del Consejo Europeo en el que, finalmente, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE salvaron por enésima vez a Grecia y, por ende, el propio euro. Sólo faltó el champán.

Uno de los artífices de aquel acuerdo que se antojaba casi imposible fue el ministro holandés de Finanzas y presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem. Abrazos, aplausos, felicitaciones... Y votación, porque si el euro se salvó a las nueve de la mañana de aquel 13 de julio, por la tarde había que votar quién sería el próximo presidente del consejo de ministros de Finanzas del euro. Y repitió el holandés. Por poco, pero ganó. La derrota tuvo nombre y apellidos: Luis de Guindos. El fracaso se llamó Mariano Rajoy, cuya operación para pasar de rescatado a jefe de los rescatadores naufragó pese al apoyo alemán.

Pero, ¿y si resulta que a la segunda va la vencida? Ojo con Rajoy, que su flor comunitaria está en plena eclosión primaveral. La operación retorno a la cúpula económica de la UE tras perder en 2012 el sillón del BCE ha vuelto a resucitar con fuerza ante el delicado carrusel electoral que amenaza la Eurozona. El 15 de marzo hay elecciones en Holanda y los laboristas de Dijsselbloem están bajo mínimos en las encuestas, así que es muy posible que no reediten la coalición con los liberales, partido en el Gobierno. Pero si cae, ¿perderá la presidencia del Eurogrupo, cuya mandato expira el 13 de enero de 2018? Si lo hace, Luis de Guindos tendría muchas papeletas para sustituirle.

El debate ha resucitado con fuerza en los corrillos comunitarios, siempre hambrientos de novedades a las que los ministros no son ni mucho menos ajenos. De hecho, fueron varios los colegas que charlaron sobre el tema con el propio De Guindos durante el Eurogrupo del jueves pasado, según fuentes conocedoras de las conversaciones. «No voy a especular lo más mínimo», señalaría luego el ministro español ante la insistencia de los corresponsales europeos. La presidencia del Eurogrupo no es un cargo a tiempo completo sino que se compagina con la de ministro nacional, de ahí el debate sobre el futuro de Dijsselbloem. Los tratados, oficialmente, no dicen que el presidente tiene que ser uno de los ministros de Finanzas en activo, aunque sí se apunta que «los ministros elegirán un presidente». Sí hay, no obstante, un código interno de funcionamiento que obligaría a cumplir con este requisito, según desvelan varios expertos en ese procedimiento.