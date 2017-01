Las previsiones para este año son de moderación en el crecimiento económico y de contrataciones

La evolución del empleo depende de muchos más factores que del crecimiento económico, pero éste es sin duda uno de los principales condicionantes, si no el principal, del mercado laboral. La provincia cerró el año pasado con un avance del Producto Interior Bruto (PIB) del 3%, según estimaciones de Analistas Económicos de Andalucía, pero eso no se tradujo en creación de empleo neto, según revela la última Encuesta de Población Activa. Para este año, la previsión que hace el mismo instituto de análisis es de un incremento del PIB del 2,6%. Sus portavoces creen que 2017 va a ser un ejercicio «de moderación en el crecimiento económico y del empleo».

Tampoco es especialmente optimista el presidente de la patronal malagueña, Javier González de Lara. «No las tengo todas conmigo porque sigue habiendo inquietud entre los empresarios por el entorno político. Para empezar, hay preocupación por la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que son una herramienta básica para dar estabilidad y tener inversión pública. Y las circunstancias internacionales, tanto económicas como políticas, ya no acompañan tanto», afirma.

El entorno empeora

José Juan Benítez, profesor de Política Económica de la UMA, abunda en esta teoría: «Uno de los factores determinantes de la evolución de la economía en general y del empleo en particular son las expectativas, es decir, lo que la población espera que puede ocurrir. En este sentido, cuando el entorno está cargado de incertidumbre la inversión se retrae y el empleo se resiente. Y el contexto está marcado por la incertidumbre. Por mencionar tres factores destacaría la incierta evolución de los precios del petróleo, las consecuencias del ‘Brexit’ y el nuevo rumbo que puede emprender la política americana con el resurgimiento del proteccionismo». Para el experto, «todos esos elementos pueden afectar a una economía como la malagueña que es muy sensible y dependiente de la evolución del turismo». Y es que si viajar se vuelve más caro o más difícil, advierte, «puede que nos visiten menos personas y eso afecta no sólo a la hostelería o la industria del ocio, en general, sino también a otros sectores (como el comercio) que tienen mucho peso en la economía malagueña».

Las principales consultoras de recursos humanos prevén un crecimiento moderado del número de contrataciones, aunque matizan que estará supeditado a la puesta en marcha de incentivos tributarios. Por supuesto, hay sectores que escaparán a esta moderación y se mostrarán más dinámicos que el resto en la creación de empleo, como el turismo durante la temporada alta –pues se prevé otro buen año en lo que respecta a llegada de visitantes–, la logística y el transporte –por efecto del auge del comercio electrónico– o las nuevas tecnologías. En este sentido, los programadores, analistas y demás profesionales relacionados con la informática constituyen probablemente el perfil más demandado a día de hoy en el ámbito del empleo cualificado en la provincia.