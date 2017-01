Málaga sufre un frenazo en la creación de empleo y pierde en un año 10.000 puestos de trabajo

2016, el año que batió todos los récord turísticos y en el que el PIB malagueño creció al ritmo nada desdeñable del 3%, acabó con 10.400 personas menos trabajando en la provincia. Este es el desconcertante y preocupante balance que deja la última Encuesta de Población Activa (EPA) del año pasado. No sólo es que la creación de empleo se haya frenado –veníamos de un año, 2015, en el que se generaron 16.000 puestos de trabajo– sino que a la vez se ha producido una fuerte caída de la población activa: el mercado laboral malagueño sufrió una ‘fuga’ de 25.000 personas. Lo único positivo –aparte del comportamiento de sectores concretos, como la industria y la construcción, que sí crearon empleo– es la bajada del paro, que se sitúa en su nivel más bajo desde 2008. Un total de 24.400 personas abandonaron la condición de desempleados, quedando la tasa de desocupación en el 25%: la segunda más baja de Andalucía, aunque seis puntos por encima de la media nacional.

El análisis de las cuatro oleadas de la EPA de 2016 revela que la provincia empezó el año con fuerza en lo que se refiere a creación de empleo, registró un pico muy alto en verano –como corresponde a la excepcional temporada turística– pero se desinfló en la segunda mitad. Para José Juan Benítez, profesor titular de Política Económica de la Universidad de Málaga, el frenazo en la creación de empleo es «preocupante ya que es sintomático de un agotamiento del ciclo expansivo». Para este experto, la economía «parece desacelerarse debido al cambio de algunos factores externos que favorecían el ‘viento de cola’, como los precios del petróleo».

El presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga y de Andalucía, Javier González de Lara, comparte este diagnóstico y añade otro factor que puede haber incidido en el frenazo del mercado laboral: la incertidumbre política, tanto a nivel nacional como internacional. «A la hora de crear empleo influye mucho el entorno», asegura.

La nota más positiva es el buen comportamiento del empleo industrial, que crece un 42%

El principal motor de la economía malagueña, que no es otro que el sector servicios, acabó 2016 con 16.000 trabajadores menos que 2015. Un mal comportamiento que los expertos no achacan tanto al turismo sino a otras áreas de actividad dentro del sector terciario, como por ejemplo la banca, que está destruyendo miles de empleos de forma discreta a través de prejubilaciones y salidas incentivadas. En cambio, destaca el dinamismo que mostró la industria, incrementando en nada menos que un 42% su número de trabajadores (9.600 en términos absolutos). La construcción vivió una recuperación moderada, con 4.500 ocupados más que suponen un crecimiento del 13%. Finalmente, la agricultura vivió un año malo, perdiendo 8.000 trabajadores, pero hay que tener en cuenta que los ciclos de este sector tienen más que ver con cosechas malas o buenas que con la coyuntura económica.

La fuerte caída de la población activa no se puede achacar a una, sino a varias causas. Para empezar, el colectivo de jubilados se incrementó en 25.000 personas en sólo un año, lo que puede estar relacionado con las prejubilaciones antes mencionadas. También creció el número de estudiantes: 13.500. Pero además, está el factor ‘desánimo’ que así explica Benítez: «La caída de la población activa puede interpretarse también como un signo de desaceleración ya que los individuos que no consiguen encontrar un puesto de trabajo o que los encuentran pero no son suficientemente atractivos (precarios, con bajos salarios y nulas posibilidades de promoción) optan por abandonar la búsqueda. Esta ‘población desanimada’ puede explicar, en buena parte, la caída de la población activa», afirma.