Draghi desoye las duras críticas alemanas y augura un largo periodo de estímulos

madrid. Berlín ha recrudecido su asedio contra Mario Draghi, pero el presidente del BCE ni se inmuta. El Consejo de Gobierno del BCE mantuvo los tipos de interés en el histórico 0%, la facilidad de depósito en el -0,4% y el programa de compras mensuales en 60.000 millones de euros hasta finales de 2017. «No hemos discutido la reducción de los estímulos», zanjó para añadir que «las cosas mejoran pero no podemos relajarnos por los riesgos globales». «Tengan paciencia», sugirió.

La primera reunión de 2017 del sanedrín del Eurobanco se produjo por varios y relevantes factores económicos y geopolíticos. Primero, por los datos de inflación de diciembre, que escaló hasta el 1,1 por ciento en la Eurozona (su nivel más alto en tres años) y se disparó hasta el 1,7 por ciento en Alemania, lo que ha provocado la enésima rebelión en contra de Draghi en un año electoral clave para los conservadores de Merkel.

Segundo, porque Londres confirmó el martes que el 'brexit' será feroz y, tercero, porque hoy Trump será proclamado como nuevo jefe del mundo y, con él, una política expansionista en lo fiscal y proteccionista en lo comercial que tendrá efectos impredecibles a nivel global con una Reserva Federal que seguirá subiendo sus tipos hasta llegar al 3 por ciento en el año 2019.

Fue interpelado en varias ocasiones por ambos fenómenos y siempre rehuyó el tú a tú. «Prefiero valorar los hechos que las declaraciones», recalcó sugiriendo que quizá, el Trump presidente nada tenga que ver con el tuitero. Lo que sí recordó es que «tanto en el G-20 como en el G-7 hay un fuerte consenso para abstenerse de devaluaciones competitivas». Y respecto al 'brexit', más de lo mismo: «Todo dependerá de la negociación, aún es muy pronto».

Inflación al alza este año

Pero la clave esta vez era monetaria, cómo iba a reaccionar el BCE a la inflación de diciembre y, por ende, a las fuertes presiones con acento alemán para empezar a retroceder posiciones. En diciembre bajó de 80.000 a 60.000 millones las compras de activos mensuales ampliándolas nueve meses, hasta finales de 2017. Aquel debate se centró en cuánto dinero y por cuánto tiempo, pero «algunos gobernadores» no apoyaron ninguna opción por estar en contra de esta política. No se sabe quién, pero Alemania lideró el grupo.

Ayer, como desveló Draghi, «no se debatió» sobre la retirada de los estímulos y se ratificó que los tipos de interés seguirán a este nivel «o incluso más bajos» durante un largo periodo de tiempo, hasta que los objetivos del BCE se cumplan (que la inflación esté por debajo pero cerca del 2% de forma estable). Dijo que los precios del petróleo están provocando las últimas subidas, pero que la inflación subyacente (la que excluye energía y productos no elaborados) no muestra signos de mejoría y mientras no lo haga de «forma estable y sostenida en el tiempo, nada cambiará», apostilló.

Avanzó que en el segundo y el tercer trimestre la inflación será mayor de la prevista pero lo relevante, matizó, serán los efectos de segunda generación, cómo se trasladará a los salarios y a la economía real. Por eso, insistió, «tengan paciencia».