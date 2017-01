España es la potencia que más crece

bruselas. Uno de las palabras que mejor resume el estado de Europa es España. Después de perder un año en funciones, de sufrir el déficit público más desbocado de la Eurozona y de tener la peor tasa de paro con el permiso de Grecia, ahí está, considerado el nuevo faro de la estabilidad comunitaria en un año complicadísimo para el club con elecciones en Holanda, Francia, Alemania y quizá Italia. «España ya no es el problema», reiteran altos cargos comunitarios. Ni político, como corrobora el reciente indulto a dos multas cantadas, ni económico, como subrayó ayer el FMI reafirmando su rol como locomotora del euro, revisando incluso al alza su previsión de crecimiento para 2017(del 2,2 al 2,3% del PIB) y 2018 (del 1,9% al 2,1%), pese a los negros nubarrones que se barruntan por el afán proteccionista de Trump. Eso sí, no es hora de cantar victoria porque Bruselas, según ha podido saber este periódico, pedirá hoy al Gobierno que esté listo para tomar más ajustes si al final las cuentas no cuadran. Pese a todo, y en plenas negociaciones presupuestarias, el duende de Mariano Rajoy sigue en plena forma. Ayer, recibió el enésimo aval del Fondo Monetario, y hoy lo hará de la Comisión Europea.