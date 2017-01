Alemania recrudece su asedio a Draghi para que suba los tipos en un año electoral clave

Quizá suene a broma, pero en realidad, la mentalidad de los italianos no es tan diferente de la de los alemanes. Los italianos... del norte del país, claro. Lo del sur ya es otro cantar. De hecho, «cerca de 900.000 italianos residen en Alemania, lo que evidencia una sintonía lejos de lo común», como explica una alta fuente diplomática con amplios conocimientos de la realidad germana. Quizá así se explique mejor por qué Berlín apoyó en 2011 a Mario Draghi para liderar el BCE. «Draghi, el más alemán de los italianos», coincidieron todas las portadas de entonces. Muy alemán, sí, pero con sangre italiana, la misma que ha terminado por desesperar a los germanos.

Berlín, que ha moldeado a su gusto la Europa de la Gran Recesión, se ha topado con un presidente del BCE a quien no ha logrado 'domar' pese a la enorme presión ejercida por su temible aparato. El bombardeo, con distintas fases de intensidad, ha sido una constante desde hace dos años y medio con nefastos resultados. Draghi nunca ha dejado de sonreír para exasperación de los ahorradores alemanes, indignados con una política de 'tipos cero' que les está empobreciendo. Pero si algo define a los alemanes, además de sus obsesiones históricas, es su tenacidad, así que el asedio se ha recrudecido en los últimos días exigiendo una subida inmediata de los tipos de interés y el fin de los históricos estímulos. ¿Aguantará Draghi? «Sin duda», destacan al unísono las fuentes consultados.

El jueves, el Consejo de Gobierno del BCE celebrará su primera reunión de 2017. La comparecencia ha cobrado un inesperado protagonismo tras los últimos datos de inflación. La ira germana cobró renovados bríos el pasado día 3, cuando Eurostat publicó que diciembre, y debido al alza del petróleo, había cerrado en el 1,1% en el conjunto de la Eurozona, el mayor nivel desde 2013 y cinco décimas más que el mes anterior (en España se elevó hasta el 1,6% y en Alemania se disparó al 1,7%).

«Pese al rifirrafe, no veo un cambio de actitud de Draghi ni una subida de tipos este año, aunque habrá que esperar a ver cómo evoluciona la Reserva Federal o cuáles son los efectos de las políticas de Donald Trump cuando empiece a cortar el trigo en lugar de tuitear», explica desde Reino Unido Santiago Carbó, catedrático de Economía y Finanzas de la Bangor University e investigador de Funcas. No obstante, asegura tajante que la Eurozona no está para muchas alegrías. No hay que olvidar que durante 2016, el BCE compró casi 100.000 millones de la deuda emitido por el Reino de España, casi la mitad del total.

¿Por qué está aversión alemana al presidente del Eurobanco? Por varios motivos. Primero, por razones geoestratégicas: Alemania no soporta que en la UE alguien haga lo contrario de lo que quieren. Y segundo, por cuestiones materiales. Su política es incompatible con el país donde la mayoría de la gente no se hipoteca para comprar una vivienda (prima el alquiler) y aparca sus ahorros en plazos fijos y planes de pensiones con el menor riesgo. Aún se recuerda el ataque lanzado en primavera por el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schauble, acusando a Draghi de ser el culpable del 50% de los votos logrados por el radical AfD, formación de extrema derecha que en las elecciones de septiembre podría lograr un resultado histórico. He aquí parte del porqué del recrudecimiento del asedio alemán a Draghi.