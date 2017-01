Reconocen cobros indebidos en las 'black'

Los abogados de una decena de acusados por las tarjetas 'black' -entre ellos, los de Arturo Fernández, expresidente de la patronal madrileña, y Carmen Cafranga, expresidenta de la Fundación de Caja Madrid- admitieron ayer que sus clientes pudieron haber incurrido en cobros indebidos con estos polémicos plásticos. No obstante, negaron que hubieran cometido un posible delito de administración desleal o incluso de apropiación indebida. Con ello pretenden hacer ver al tribunal que les juzga que en su caso hubiera valido con una multa y que el asunto debería haberse sustanciado con una demanda civil y no en la vía penal. Pero según uno de esos letrados, Bankia -sucesora de la caja de ahorros madrileña- prefirió no hacerlo porque «le costaba dinero».