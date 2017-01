Pasos para reclamar la devolución

El proceso para recuperar los gastos abonados para formalizar la hipoteca son prácticamente los mismos que los que afectados por las cláusulas suelo tuvieron que realizar para reclamar su dinero. El primer paso implica negociar directamente con la sucursal bancaria la posibilidad de obtener la cuantía correspondiente. Con el probable 'no' de esa oficina, debe dirigirse al Servicio de Atención al Cliente de la entidad. Si la respuesta es negativa, puede acudir al Servicio de Reclamaciones del Banco de España, cuyos dictámenes no son vinculantes, aunque cada vez son más seguidos por la banca. Si, en cualquier caso, su entidad no se aviene a negociar, debería iniciar la vía judicial, atendiendo a los fallos que se vayan publicando en diferentes juzgados.