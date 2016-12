El recibo de la luz sube un 4,2% en diciembre, pero cierra el año con una bajada del 10,8%

Como he sumado las subidas y las bajadas y me salen las subidas 26,00 y las bajadas 21,2 (que es la forma basta de hacerlo) pues he tenido la santa paciencia de en una hoja de Excel y partiendo de 100 aplicarle las subidas y bajadas sobre la cantidad de partida (100) y me sale que nos solo NO HA BAJADO EN ESTE AÑO un 10,8 SINO QUE HA SUBIDO UN 3,4, concretamente por meses dan las siguientes cifras (base 100 al final de Diciembre 2015); Enero 89,30 Febrero 83,50 Marzo 83,16 Abril 80,58 Mayo 80,02 Junio 81,22 Julio 87,96 Agosto 88,75 Septiembre 90,08 Octubre 96,66 Noviembre 98,88 Diciembre 103,04. Resumen103,04 menos 100 es igual a 3,04. Si alguien tiene paciencia y quiere repasar mis números, se lo agradecería pues deben de estar equivocados, o se me ha pasado algo, no creo que sean capaces nuestros dirigentes de engañar en tanto.