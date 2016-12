Sabadell cerrará 250 oficinas por el impulso del negocio digital

madrid. Los planes de transformación de las redes bancarias no se detienen a pesar de que todavía no ha concluido 2016. Banco Sabadell ya tiene previsto echar el cierre en unas 250 sucursales durante el próximo año, lo que supondría casi un 12% de las 2.192 con las que cuenta ahora. Este nuevo plan de ajuste afectará a unos 700 u 800 trabajadores, aunque fuentes de la entidad han aclarado que no se aprobará ningún ERE. La intención es que los excedentes de personal se vayan «reubicando, en gran parte, o absorbiendo con la no cobertura de bajas de empresa, y alguna prejubilación».