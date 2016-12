Más de 50.000 malagueños tienen hipotecas con cláusula suelo

Como siempre poniendo a todos los bancos en el mismo cesto. Porque no cuentan los bancos que tienen cláusulas suelo y los que no las tienen. Igual que el rescate bancario, saben uds. los que no cogieron un duro. ¿Por que no se informa correctamente?

Creo que mucha gente cree que el tribunal europeo ha decretado la nulidad de las cláusulas suelo, y no es así. Ha decretado los efectos de esa nulidad, esto es, que a quien el banco no le haya devuelto lo cobrado de más, debe acudir a los tribunales a reclamarlo. Y los que sigan pagando cláusula suelo,igual, tiene que demandar para que se la quiten. O sea, da unas pautas a los tribunales españoles, nada más. El gobierno es el que debería hacer algo, en vez de lavarse las manos. Y las Comunidades Autónomas,igual, ninguna mueve un dedo en este aspecto.

Hacienda no entra ahí para nada porque no son rendimientos de capital ni del trabajo. Simplemente es una devolución de algo pagado en demasía.

En paises como Suecia o Suiza esta noticia sería irrelevante. Allí se dieron cuenta hace años de que los bancos no son ninguna necesidad. Ellos viven de alquiler toda la vida, no se entrampan, y a pesar de eso tienen un alto nivel de vida: vacaciones, buenos coches, bueba educación, sanidad, vestimenta de calidad etc. Hace años se rieron de mí cuando deje claro que no iba a tener propiedades, no a costa de endeudarme. Me decían que iba a trabajar para los caseros. Ellos han trabajado para los banqueros.