El Unideba-La Colina se proclama campeón de España cadete en Galicia Las jugadoras, junto a su entrenador, orgullosas por el oro conseguido. Las jugadoras se impusieron en un apasionante 'tie-break' a uno de los favoritos del torneo, el C. V. Poniente de Benidorm MÁLAGA. Jueves, 27 julio 2017, 00:04

El Unideba-La Colina, un verano más, está que se sale. A la buena actuación de sus jugadores en los Regionales de voley-playa disputados en las últimas semanas, hay que sumar la medalla de oro conseguida en el Campeonato de España de categoría cadete por las jugadoras Luana Araco, Paula García, Sara García y Sofía González. Las malagueñas se desplazaron hasta la playa de Ézaro (Galicia), donde completaron una excepcional actuación.

Tras un viaje de más de 1.000 kilómetros, las malagueñas llegaron a tierras gallegas con la intención de al menos igualar el resultado obtenido la temporada pasada en el mismo escenario, donde consiguieron la medalla de bronce. Tras un gran inicio de Campeonato, el Unideba-La Colina fue pasando las eliminatorias y se convirtió por méritos propios en uno de los favoritos para conseguir la ansiada presea dorada.

En las dos primeras rondas del torneo se enfrentaron al C. V. Oviedo y al C. V. Sestao. Posteriormente, en los cuartos de final, tuvieron como rival al C. V. Poniente Benidorm, al que lograron vencer para pasar a semifinales y medirse a otro de los grandes favoritos para hacerse con el cetro nacional, el C. V. Soller (Baleares). En un gran partido, las malagueñas lograron la victoria y con ello el pase a la final. La otra semifinal deparó sin duda una de las sorpresas del Campeonato, ya que el equipo de Benidorm se impuso al C. V. Manacor, que a priori partía como principal candidato a proclamarse campeón.

En la final, las cadetes del Unideba-La Colina se midieron de nuevo con el campeón de la Comunidad Valenciana, el C. V. Poniente Benidorm. La final no defraudó al numeroso público que se acercó a ver el espectáculo ofrecido por estos dos equipos. El conjunto malagueño, formado tanto por jugadoras veteranas como por otras debutantes en la categoría, mostró mayor tranquilidad en los momentos finales del partido, lo que les llevó a conseguir la victoria en un apasionante 'tie-break' por 15-11.

Hay que destacar que esta temporada es la segunda vez que el club sube a lo más alto del podio de un Campeonato de España, tras la gran victoria conseguida por el equipo alevín en el Nacional disputado en Valladolid en el mes de junio. El próximo evento en el que el club participará será el Estatal sub-19 que tendrá lugar en la localidad de Lorca. Allí estarán representados con dos de las jugadoras que han conseguido este Estatal cadete, Paula García y Sofía González.