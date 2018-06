Victoria para Davidovich y derrota de Menéndez en la previa de Wimbledon El rinconero superó con facilidad a McHugh y se medirá al canadiense Polansky mientras que el marbellí no pudo con el italiano Caruso SERGIO CORTÉS Lunes, 25 junio 2018, 18:55

Cara y cruz para los tenistas malagueños en la primera de las tres rondas previas del torneo de Wimbledon en el All England Club. Mientras Alejandro Davidovich superó el escollo del británico Aidan McHugh y ahora se medirá al canadiense Peter Polansky, Adrián Menéndez casi no tuvo opción frente al italiano Salvatore Caruso y quedó eliminado.

Davidovich, que no había jugado un solo partido en hierba desde el triunfo el año pasado en el certamen júnior de Wimbledon, tuvo buenas sensaciones desde el principio en el encuentro frente a McHugh. Hizo valer su mayor experiencia frente al tenista británico, que tiene sólo 17 años (dos menos que el de La Cala del Moral).

McHugh, que ocupa el puesto 957.º en el 'ranking' de la ATP, no fue rival para Davidovich (346.º). El dominio de este fue muy claro en el primer set, en el que se impuso por 2-6, y no tanto en el segundo, que ganó por 4-6 para alzarse con el triunfo después de una hora y once minutos. Ahora al malagueño le espera un rival más duro, el veterano canadiense Peter Polansky (30 años y 110.º), que se deshizo del taiwanés Yang (213.º) en tres sets, por 4-6, 6-3 y 6-2.

Por su parte, Adrián Menéndez no tuvo buenas sensaciones desde que comenzó su encuentro con el italiano Salvatore Caruso. Se intuía un duelo más igualado (en el 'ranking' el malagueño es el 149.º, y su rival, el 191.º). Eso sí, pese a que el resultado final se antoja demasiado claro para el transalpino (por 6-2 y 6-2), el partido se prolongó casi dos horas y media.