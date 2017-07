Final Muguruza: «Lo que me sorprende de Venus es su hambre por ganar» Garbiñe Muguruza, de paseo por Wimbledon. / Afp La tenista española busca su primer título en Londres ante la estadounidense EFE Londres Viernes, 14 julio 2017, 18:02

Veinticuatro horas antes de disputar por segunda vez la final de Wimbledon y la tercera en su carrera del Grand Slam, la española Garbiñe Muguruza dijo este viernes que lo que más le sorprende de su rival, la estadounidense Venus Williams, es el hecho de todavía tenga "ese hambre por ganar".

"Lo que me sorprende es que todavía siga jugando", dijo Garbiñe en una comparecencia especial ante los medios, "que tenga la motivación de jugar, y siga viniendo a los torneos. El hecho de que todavía tenga esa hambre. No me imagino yo así", comentó al hablar sobre la edad de su rival, de 37 años.

Garbiñe ha ganado en una ocasión a Venus, fue en Roma el año pasado, donde parece que sacó conclusiones. "El partido de Roma va a ayudar. Fue un partido que jugué bien, pude cambiar ciertas cosas para que fuera de mi lado, era una pista muy diferente (tierra) pero sé que aquí es una de las mejores jugadores de hierba que ha habido. El partido tendrá peloteos más rápidos", dijo Garbiñe.

"Todavía tengo que jugar", respondió cuando se le preguntó si se siente favorita para el triunfo, "las dos tenemos oportunidades. Me veo con más oportunidades que hace cinco días. Quiero salir a la pista y pensar que puedo ganar y creérmelo. Por supuesto que quiero ganar, cuando gané Roland Garros me di cuenta de la diferencia que hay entre ganar y no".

"Dejarle bolas cortas a media pista" es lo que no debe hacer según ella ante una jugadora como Venus "que juega muy bien, y es de las mejores en hierba".

"Voy a tener que jugar muy bien, tener acierto y salir a la pista lo más tranquila posible, tampoco hay mucho secreto", prosiguió.

Muguruza aseguró que sus golpes "siempre han estado ahí" pero los ha ido mejorando "con el paso del tiempo", pero hizo hincapié en que el "cambio más grande ha sido como saberlo llevar en los entrenamientos, dejar las quejas de lado" y los pensamientos que no le sirven.

También recordó que la dieta ha influido: "Antes comía como una chica más normal, lo que me apetecía. Ahora intento ser más profesional para elegir lo que me da mas energía, lo que no, organizarme mejor. Lo que parece una tontería, pero influye mucho y ayuda mucho para recuperar más rápido los músculos y para las lesiones".

Lo que lleva peor la española es despertarse temprano. "Aquí me despierto súper temprano porque parece que amanece muy pronto. Todas las tardes ponemos una película, y bromeamos, hay mas convivencia, y te sientes menos solitario que un hotel", comentó sobre su estancia en una casa cercana al club.

La española dijo que oye música de todo tipo, "A la moda un poco. Estoy escuchando una que se llama Malibú, que está de moda", dijo tras comentar que tenía "veintisiete mp3 y 400 ipads".