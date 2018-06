Davidovich, eliminado en Wimbledon al caer en la segunda ronda previa Alejandro Davidovich (archivo). / SUR El rinconero no pudo con el veterano canadiense Polansky y cedió en dos sets SERGIO CORTÉS Martes, 26 junio 2018, 19:11

El sueño de Alejandro Davidovich se ha desvanecido esta tarde en el All England Club al caer en la segunda de las tres rondas previas del torneo de Wimbledon. El tenista malagueño (348.º del 'ranking' ATP) ha cedido en dos sets, por 7-5 y 6-2, ante el veterano canadiense Peter Polansky (de 30 años y situado en el puesto 110.º).

Davidovich no tuvo un buen comienzo del partido, puesto que en su primer servicio ya cedió un 'break'. No obstante, supo reaccionar y a continuación hizo lo propio ante Polansky y neutralizó la desventaja de 2-0 para igualar el marcador. El primer set transcurrió posteriormente con igualdad, pero con 5-5 el tenista malagueño volvió a perder su servicio y eso ya resultó fatal porque el canadiense no desaprovechó la oportunidad de dar un paso importante y asegurar la manga con un 7-5.

En el segundo set las fuerzas ya no estuvieron tan equilibradas y el malagueño cedió conforme avanzaban los juegos. Davidovich logró mantener su servicio en las dos primeras ocasiones, pero a partir del 2-2 ya no tuvo opción ante Polansky, que encadenó dos 'breaks' consecutivos para dejar casi sentenciada la manga con 5-2. El rinconero comenzó el último juego con ventaja de 0-15, pero no pudo con la mayor seguridad mostrada por su contrincante, superior esta tarde.