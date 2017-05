Sharapova no pedirá invitación para Wimbledon

La rusa Maria Sharapova, que no recibió invitación para disputar el torneo de Roland Garros, no solicitará una 'wild card' para Wimbledon. "Gracias a las mejoras de mi ranking, después de los tres torneos que disputé desde mi regreso, jugaré la fase previa de Wimbledon y no pediré una invitación para el cuadro principal", ha señalado la tenista en un comunicado difundido a través de su web.

La rusa, que regresó a la competición a finales de abril tras 15 meses de suspensión por dopaje, ocupa actualmente el puesto 211 del ranking WTA, lo que no le permite entrar directamente en los cuadros finales de un Grand Slam. La organización de Roland Garros decidió el jueves no otorgar una 'wild card' a la rusa.

En enero de 2016, durante el Abierto de Australia, Sharapova dio positivo por meldonium, producto añadido el 1 de enero de ese año a la lista de sustancias prohibidas. Privada de la competición durante dos años por la Federación Internacional de Tenis (ITF), a partir del 26 de enero de 2016, vio reducida luego su sanción a 15 meses por el Tribunal del Arbitraje Deportivo (TAS). Regresó al circuito en Stuttgart, gracias a una invitación, y alcanzó las semifinales. Luego sólo ganó un partido en Madrid y otro en Roma, donde se retiró en la segunda ronda por lesión.

Tres partidos para acceder al cuadro principal

Después de la decepción sufrida el jueves con su exclusión de Roland Garros, torneo que ganó en 2012 y 2014, Sharapova ha preferido anticiparse antes de recibir una respuesta similar de los directores del All England Club, donde ganó en 2004 el primero de sus cinco torneos del Grand Slam.

La clasificación de Wimbledon, que se disputa no lejos del célebre complejo, en Roehampton, al sur de Londres, tendrá un cariz especial este año con su presencia. Sharapova deberá ganar tres partidos para entrar en el cuadro principal. Antes disputará el torneo de Birmingham, sobre hierba, del que ha recibido una invitación.

Sobre su lesión, la rusa ha dicho que "sigue un tratamiento y comenzará su preparación tan pronto como esté recuperada".