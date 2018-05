Roland Garros Garbiñe Muguruza sale ilesa del duelo de campeonas Garbiñe Muguruza celebra su victoria ante Svetlana Kuznetsova. / Reuters Svetlana Kuznetsova no evitó que la hispano-venezolana superase la primera ronda y que comenzase con victoria el sueño de la segunda corona en París MANUEL SÁNCHEZ Martes, 29 mayo 2018, 14:55

Es complicado hablar de partidos trampa cuando una de las protagonistas es Garbiñe Muguruza. Con una capacidad innata para ganar a las mejores con mucha claridad, pero con la irregularidad en la piel para ver peligrar sus opciones ante jugadoras inferiores, lo que quedó claro cuando salió su emparejamiento de primera ronda en Roland Garros es que Svetlana Kuznetsova era un choque de los que la española no se podía fiar.

Porque la rusa sabe lo que es ganar en estas pistas -lo consiguió en 2009- y aunque en los últimos años ha sido una rival a la que la española le ha tomado la medida, Muguruza tuvo que rendir a buen nivel para sellar la victoria (7-6 (0) y 6-2) y pasar a segunda ronda, donde aspira al segundo entorchado en París y al número uno.

No fue fácil ni por el tiempo, que obligó a parar el partido durante más de una hora por la lluvia, ni por una Kuznetsova que fue de más a menos en la primera manga. A la rusa le costaba acostumbrarse al ritmo de la bola y golpeaba tarde, pero poco a poco entró en calor. Contados errores en la volea provocaron que el partido no fuese por una vía más rápida y que la rusa tuviese oportunidades de cerrar su servicio tras comenzar 2-0 abajo. Muguruza no convirtió una bola para el 3-0 y Kuznetsova, con su primer servicio amarrado, comenzó a quejarse al juez de silla por las condiciones metereológicas y es que la lluvia comenzó a caer con fuerza sobre la pista.

El juez dio un alto el fuego y las jugadoras se sentaron a esperar que el temporal escampara durante unos minutos. Lejos de enfriarlas, sirvió como forma de espolear a ambas jugadoras, que ante un cielo imprevisible sabía que había que acabar cuanto antes para no estar con parones cada dos por tres. Muguruza subió para cerrar el tercer juego, la que supuso su primera volea ganadora, tras una serie de cuatro golpes cerca de la red que se marcharon fuera o que dejaron margen de maniobra a la rusa.

Si el 3-1 y la mejora en la volea dieron alas a Muguruza, la bola cada vez más pesada por el chispeo constante favorecieron el juego constante de Kuznetsova, quien dio la vuelta a la situación y puso el 3-3 en el marcador.

La rusa incluso dispuso de un 40-15 para ponerse, por primera vez, por delante, pero Muguruza enganchó dos buenas derechas ganadoras para igualar y luego aprovechó errores de su rival para retomar el rumbo. Las idas y venidas no cejaron y, pese a que Muguruza sacó para ganar el primer set, la de San Petersburgo empató antes de que la lluvia obligase a parar el encuentro durante más de una hora.

Con la reanudación, una vez más, ambas salieron enchufadas, mantuvieron sus saques con facilidad y llevaron el parcial al desempate.

Agresiva y con confianza, la española cerró los tres primeros puntos con mucha autoridad en la red y consiguió una brecha de 7-0 que le dieron el primer set y que sirvió para corregir la mala racha de 'tie breaks' este año, donde hasta la cita de hoy, había cedido en cuatro ocasiones por una victoria.

A medida que el chispeo se agotaba y las bolas estaban menos pesadas, Muguruza impuso más violencia al juego, se acercó más a la red -finalizó con 23 puntos ganados de 32 subidas- y machacó con el revés. Su único lunar estuvo en las bolas de rotura, ya que tuvo que esperar al sexto del segundo set para tomar ventaja de 3-1. Pese a que Kuznetsova, campeona del Abierto de los Estados Unidos 2004, continuó luchando hasta el final, no pudo evitar el remolino de la española, que una vez amarró la ventaja la hizo definitiva y superó a la rusa para certificar su pase a la segunda ronda. Ahí se enfrentará a la joven francesa Fiona Ferro (254), que se deshizo de la alemana Carina Witthoeft por 6-4 y 6-2.