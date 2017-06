Davidovich maravilla en París

Quizás hablar de vendaval pueda quedarse corto. El malagueño Alejandro Davidovich está maravillando en París. Ha concedido sólo cuatro juegos a sus rivales en sus dos últimas citas en el cuadro júnior de Roland Garros. Con la mayoría de edad recién cumplida (el lunes), volvió a sorprender a propios y extraños cuando se deshizo esta mañana del francés Clement Tabur por 6-1 y 6-0 (sólo seis puntos concedidos en esta última manga) en 42 minutos. Esto supone que su desgaste está siendo mínimo en un torneo que se disputa en una semana y en el que el ganador ha de vencer en seis citas, casi una por día.

Davidovich, hijo de ruso y sueca y promesa en ciernes del tenis español y mundial, se ha presentado en sociedad en las pistas de tierra batida de Roland Garros, donde el año pasado cedió en segunda ronda y llamó menos la atención. Esta vez confía en pasar mañana a la final. Su rival será el australiano Alexei Popyrin, amigo desde los 10 años del malagueño, con el que se ha entrenado incluso en Marbella. Ambos formaron pareja de dobles en este torneo, aunque cayeron en primera ronda, y el 'aussie', espigado y con un gran servicio, es el tercer favorito.

La otra semifinal la jugarán el primer favorito, Kecmanovic, y el alicantino de origen austriaco Nicola Kuhn, con lo que no se puede descartar una final española. De hecho, Kuhn está arrasando por la contundencia de sus resultados, aunque no es la misma que la de Davidovich, que no dio pie a Tabur a siquiera ganarse el apoyo de la grada, pues era el único galo superviviente en el torneo. Hay que recordar que un jugador de nuesro país no gana el torneo júnior desde Carlos Cuadrado, en 2001.