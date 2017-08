El sueño americano de Nadal Nadal, en un evento publicitario con una raqueta de bádminton. :: afp El balear depende de sí mismo para mantener el número uno cuando acabe el torneo en Flushing Meadows El tenista balear peleará, como primer cabeza de serie, por su tercer entorchado en el US Open MANUEL SÁNCHEZ MADRID. Lunes, 28 agosto 2017, 01:14

Para Rafa Nadal, la 'Gran Manzana' siempre tendrá un aroma especial. No por Times Square, Central Park, los impresionantes atascos, los teatros de Broadway o la inmensa Estatua de la Libertad. Para Nadal siempre será diferente porque ahí completó el 'Golden Slam' de carrera, es decir, conseguir los cuatro grandes torneos y la medalla de oro olímpica. Lo hizo en 2010 al vencer en cuatro sets a Novak Djokovic y quedará para siempre en la memoria tenística su figura, vestido de negro, arrodillado, con los brazos al aire.

Ahora, siete años después, la historia se repite. Nadal vuelve a Flushing Meadows como número uno del mundo, y sin la presión de tener que ganarlo todo. En un año en el que acumula Roland Garros, dos Masters 1000 (Montecarlo y Madrid) y un ATP 500 (Barcelona), el sueño es seguir disfrutando. La historia del chico que pelea desde abajo para llegar a lo más alto, Nadal ya la ha vivido. Ahora es él el que está en lo más alto y llega a Nueva York con la tarea de disfrutar y luchar por lo máximo, como siempre ha hecho.

Su camino, a priori, parece sencillo durante la primera semana. En su debut, se enfrentará al serbio Dusan Lajovic, con el que solo ha chocado una vez, en Roland Garros 2014, cediendo cuatro juegos. El próximo obstáculo importante saltaría en tercera ronda, con Richard Gasquet, con el que Nadal nunca ha perdido a nivel ATP (15-0). Fognini, que ya le eliminó en 2015 en estas pistas, o Tomas Berdych podrían ser sus rivales en octavos.

Confirmada a última hora del sábado la ausencia del escocés Andy Murray por una lesión de cadera, Federer es el único que puede arrebatarle el número uno a Nadal en Nueva York. Los dos dependen de sí mismos, el que gane el torneo será número uno, pero es Nadal el que tiene más opciones fuera de ese escenario. Le basta llegar a semifinales si Federer no suma su octava final en el Grand Slam estadounidense.

La ventaja en la clasificación juega a favor de Nadal, pero no conviene olvidar que el balear, desde que consiguiese su segundo entorchado en este escenario, no ha podido pasar de cuarta ronda, a lo que además se suma que no logra un torneo en pista dura desde Doha 2014.

En cuanto al resto de españoles, Fernando Verdasco abrirá con Vasek Pospisil, Feliciano López, con Andrey Kuznetsov, Roberto Bautista, con Andreas Seppi, Nico Almagro, contra Steve Johnson y Pablo Carreño, con Evan King.

Muguruza y el número uno

En cuanto al cuadro femenino, Muguruza podrá ser número uno en Nueva York, aunque para ello tendrá que ganar el torneo. Cualquier otro resultado le hará depender de los resultados de sus rivales. La española de origen venezolano debutará ante la local Varvara Lepchenko, con la que mantiene un cara a cara igualado (1-1). No obstante, el último enfrentamiento cayó del lado de la americana, en Brisbane 2016. En el camino de Muguruza, podría cruzarse su rival en las semifinales de Wimbledon, Magdalena Rybarikova, en tercera ronda. En octavos se podría encontrar con la checa Petra Kvitova; en cuartos, con Caroline Wozniacki o Venus Williams, y en semifinales, con Halep. Evitaría a Pliskova hasta la final.

En cuanto al resto de enfrentamiento destaca sobre todos el Simona Halep contra Maria Sharapova. La rusa, que recibió una invitación para el torneo, debutará ante la rumana, que se encuentra a tan solo cinco puntos de asaltar el número uno mundial. Por otra parte, Carla Suárez debutará con una jugadora de la previa y Sara Sorribes, con Kurumi Nara.