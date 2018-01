Muguruza: «Me he sentido bien, pero no al cien por cien»

Su cara de concentración, nervios y seriedad cambió en cuanto saludó a su rival en la red y saludó al público. Con el triunfo cerrado, Muguruza se deshizo de los nervios y valoró su primer envite en este Abierto de Australia como una victoria "que no fue fácil" y en la que no quiso "perder la oportunidades" que su rival, la francesa Jessika Ponchet, le brindó.

Además del resultado, el estado físico de la hispano venezolana era una de las grandes incógnitas, tras retirarse en mitad de su primer encuentro del año en Brisbane y tras no poder disputar los octavos de final en Sídney por precaución. Muguruza, que llevó un vendaje en la parte superior de su pierna derecha, en torno a la zona de la lesión, el aductor, aseguró estar mejor que en su último partido -victoria ante Kiki Bertens en Sídney-, aunque aún no se encuentra en el mejor estado posible.

"Me sentí mejor que en el último partido, pero aún no al 100 %. He salido con protecciones para intentar que la lesión no vaya a peor, pero es difícil recuperarte totalmente cuando tienes que jugar", comenzó la campeona de dos grandes.

"En un 'Grand Slam', hay un día en el que juegas y otro en el que descansas, así que intentaré aprovecharlo. Me gustaría no tener que jugar con este vendaje durante todo el torneo, veremos si mejora", explicó.

Respecto a su rival, la gala Ponchet, de 21 años, 256 del mundo y campeona del torneo de El Espinar (Segovia) en 2016, Muguruza señaló que, a pesar de no conocerla, le ha sorprendido mucho y le ha parecido muy talentosa.

"Me ha dejado impresionada porque era muy impredecible. Casi no me daba cuenta y se plantaba en la red, de repente se marcaba un golpe ganador. Es un estilo de juego que actualmente se ve poco", destacó respecto a la francesa que juega con revés a una mano y mostró varias jugadas de saque y volea durante el encuentro.

En segunda ronda, la tercera mejor raqueta del mundo chocará con la china Su-Wei Hsieh, número 88 del mundo y de 32 años de edad. Muguruza nunca se ha enfrentado a la jugadora asiática, de la que ha reconocido llevar tiempo sin ver un partido suyo y a la que ha calificado como "muy buena jugadora de dobles".

La española cuenta con opciones de volver al trono mundial de la WTA en este Abierto de Australia. Para derrocar a Simona Halep, necesitaría como mínimo alcanzar la final, por lo que tras la victoria de este martes, está a cinco partidos de distancia del objetivo.