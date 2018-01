Primera Ronda El físico, principal escollo para Muguruza ante Ponchet Garbiñe Muguruza. / Dan Himbrechts (Efe) La hispano-venezolana debuta ante la francesa, número 270 del mundo y que sólo cuenta con una victoria en el circuito WTA COLPISA Martes, 16 enero 2018, 00:07

Garbiñe Muguruza inicia su andadura en el Abierto de Australia midiéndose este martes a la francesa Jessika Ponchet, de 21 años y número 270 del mundo, quien sólo cuenta con una victoria en el circuito WTA y ha sido invitada por la organización.

La hispano-venezolana no ha empezado el curso de la manera esperada y sus abandonos, primero por calambres en Brisbane y luego por precaución en Sídney, provocan que sus expectativas en el primer 'Grand Slam' de la temporada sean una incógnita.

Por ránking y por el juego mostrado el año pasado, Muguruza debería partir como una de las favoritas, más si se tienen en cuenta sus emparejamientos en las dos primeras rondas, las que deben servirle para coger ritmo y sensaciones.

"Me siento mejor. Estoy entrenando todos los días y haciendo todo lo que puedo para recuperarme. Espero estar sin dolor para cuando empiece el torneo. Siempre quieres estar perfecta antes de un 'Grand Slam', pero nunca lo estás. Pero me siento mucho mejor cada día", declaró en la rueda de prensa previa al Abierto de Australia. "Es verdad, me gustaría haber jugado más partidos. Pero nunca se sabe cómo va a comenzar el año. Solo jugué dos partidos, pero creo que mi nivel fue bueno, aunque el físico no me acompaño", añadió.