El calor preocupa a Nadal y desgasta a Carreño

El español Rafael Nadal tuvo suerte, quizás la de ser número uno del mundo y disfrutar del privilegio de enfrentarse a Damir Dzumhur bajo la noche australiana, mucho más liviana que el día, en el que temperaturas cercanas a los 40 grados asolaron las pistas. «En mi opinión, no es seguro jugar así. Ha habido muy, muy malas condiciones el miércoles y el jueves. Ha sido mucho y un poco peligroso para la salud. No es agradable ver sufrir tanto a los jugadores», explicó el balear a los medios desplazados a Melbourne.

Aún así, Nadal le vio el lado positivo a la situación, y expresó que, a diferencia de ubicaciones como Río de Janeiro o Miami, la humedad no estuvo presente, lo que hubiera empeorado mucho las condiciones.

Nadal, que ya está en octavos de Australia por undécima ve en su carrera, puso varios puntos negros en su victoria ante el bosnio, como las voleas -«hice algunas extrañas»-, el saque -«perdí el ritmo en algunos momentos»- y la intensidad -«pasé un rato sin hacer daño»-.

Su próximo rival será el argentino Diego Scwhartzman, al que ha derrotado en tres ocasiones sin ceder un set. «Es un jugador muy completo que tiene mucha confianza porque compite bien contra gente buena», destacó del sudamericano.

Carreño: «No te entra aire en el cuerpo»

Durante este viernes, las escenas se sucedieron en las horas puntas de calor a lo largo del día. El asturiano Pablo Carreño venció en cuatro mangas a Gilles Muller y sufrió los estragos de las temperaturas bajo el bombardeo de 40 saques directos del luxemburgués.

«Yo creo que en las pistas que tienen techo retráctil podrían hacernos el favor de ponerlo para que no sea tan difícil jugar. Con este calor, no te entra aire en el cuerpo y no respiras bien», comenzó el español ante los medios españoles. «El cansancio le hacía mella también a él -Muller-. Yo intentaba irme la sombra y pararme cada vez que podía. Me echaba agua o hielo en los descansos. Había momentos en los que pensaba, ‘por favor, ¿dónde estoy?’ Se me secaba la garganta», añadió el semifinalista del Abierto de los Estados Unidos.

La francesa Alize Cornet protagonizó otra de las imágenes de la jornada al estar al borde de un ataque de calor durante su encuentro ante la belga Elise Mertens. Cornet, que cedió en dos sets. Tuvo que ser atendida por los sanitarios del torneo en mitad de su partido de tercera ronda.