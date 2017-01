Nadal tumba a un árbol

El tenista balear Rafael Nadal accedió a semifinales del Abierto de Australia al derrotar al canadiense Milos Raonic por 6-4, 7-6 (7) y 6-4 en dos horas y 46 minutos. La mejor versión de Nadal (esta vez sí) salió a relucir y no hubo rastro del jugador que perdió con Raonic hace tres semanas. Rafa impuso un juego excelso que se cimentó en aprovechar los resquicios de fondo de pista del gigante canadiense y en abortar el servicio de su rival. Nadal salió como un toro. Cual portero de fútbol en una tanda de penaltis, Rafa no retrocedió en la pista para restar, si no que pisó la línea de fondo en los segundos saques de Milos, para presionarle y evitar que sacase rédito de su mejor arma.

En el primer set, las fuerzas de Raonic estaban intactas, así como su cabeza y su cañón derecho. Sin embargo, Nadal aprovechó la única oportunidad que tuvo al resto para tomar una ventaja definitiva en la primera manga. El balear le cogió el truco al saque del jugador nacido en Montenegro (Milos solo colocó 14 aces) y las subidas a la red se convirtieron en un suplicio (el canadiense ganó tan solo un 52 % de las bolas en la red, 27 de 52), ya que Rafa dio miedo a base de ‘passings’ ganadores. Con un set abajo, Milos dio síntomas de tener problemas físicos, tuvo fiebre al comiendo del torneo, pero el segundo parcial vio el mejor tenis del canadiense, que vio como la red dejó de ser su amiga y comenzó a ser más agresivo desde el fondo. Una estrategia que le dio resultado, al disponer de tres bolas de set sobre el saque de Nadal con 4-5 para el canadiense. Rafa las salvó con sufrimiento y llevó la manga al ‘tie break’. El pupilo de Richard Krajicek lo jugó mejor y volvió a tener tres bolas para cerrar, una de ellas al saque. Pero el canadiense se autodestruyó con una doble falta, un error no forzado y un puntazo para Nadal. Y claro, si se perdona a Nadal, si él huele sangre, no falla. A la primera ocasión, como en el primer set, puso una ventaja de dos sets a cero.

Y esta vez no dejó dudas para una posible recuperación de su rival como ocurrió ante Monfils. Desgastó a Raonic, que tendrá agujetas durante varios días tras recorrer cada kilómetro de la pista detrás de las bolas de Rafa. A Milos, aún joven y con poca experiencia en estos partidos, le pudo la presión y cedió su saque con 5-4 para Nadal, que cerró el partido en tres sets para conseguir su victoria número 50 en Australia. “Sabes que es duro, pero estás preparado para luchar por ello. Esto hace que disfrute más de momentos así”, declaró el manacorense tras el partido.

El rival en las semifinales será el búlgaro Grigor Dimitrov, que derrotó en sets corridos al belga David Goffin (6-3, 6-2 y 6-4). Dimitrov alcanza de esta manera sus segundas semifinales en ‘Grand Slam’, tras las conseguidas en Wimbledon en 2014. El búlgaro comenzó la temporada con la conquista de un título en Brisbane y parece que empieza a demostrar todo aquello que prometía hace años cuando irrumpió en el circuito. Como dato curioso destaca que, de los cuatro semifinalistas, tres juegan con revés a una mano (Roger Federer, Stan Wawrinka y Grigor Dimitrov). También quedó definida la segunda semifinal de chicas, que enfrentará a Serena Williams y a Mirjana Lucic-Baroni, quienes derrotaron a Johana Konta (6-2 y 6-3) y a Karolina Pliskova (6-4, 3-6 y 6-4) respectivamente.