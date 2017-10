Nadal desactiva los misiles de Isner y alcanza las semifinales en el Abierto de China COLPISA MADRID. Sábado, 7 octubre 2017, 00:44

Rafa Nadal sigue con paso firme en el Abierto de China. El tenista español tenía una dura prueba de fuego ante John Isner y su saque, pero supo solventarlo con paciencia, cabeza y buen tenis. El partido siguió el guion previsto con un saque terrible de Isner, que no paraba de lanzar misiles con su raqueta.

Los ocho primeros juegos fueron una constante. Nadal ganaba su saque a pesar de tener que jugar muchos puntos con segundos servicios e Isner no le daba opción a base de 'aces' (hasta once en la primera manga). Pero en el noveno juego Nadal aprovechó la primera oportunidad que tuvo para romper el saque el estadounidense y ponerse por delante y eso que el español no estuvo fino con los primeros servicios (55 %), teniendo que salvar incluso una bola de 'break'.

En el segundo set, la tónica no cambió y los dos tenistas fueron sumando juegos con su saque sin dar apenas opción al rival de romperle el servicio. Una situación que terminó en el 'tie-break', donde Nadal no dio opciones a Isner y se impuso con claridad ganando todos los puntos del desempate.

El balear superó al cañonero Isner con un porcentaje mejor de puntos ganados con el segundo servicio (82 %) que con el primero y se sobrepuso a los 22 'aces' de su rival, que firmó un 79 % de primeros servicios.

La victoria tiene valor doble para el español, ya que consigue mejorar el resultado del pasado año, cuando cayó en cuartos, por lo que conseguirá puntos muy valiosos para mantener su número uno una semana más y aumentar la diferencia con Roger Federer en la carrera que mantienen ambos por liderar la clasificación al final de año.

El tenista balear se enfrentará ahora en semifinales al búlgaro Grigor Dimitrov, que fue el verdugo del español el pasado año en cuartos de final del Abierto de China. Dimitrov ganó al otro español que quedaba en el torneo, Roberto Bautista, tras un largo y disputado partido de dos horas y media (7-6, 4-6 y 6-2).