TENIS Muguruza se retira de Brisbane en la primera ronda por calambres Muguruza, tendida ayer sobre la pista ante el supervisor. :: ap «Estoy sorprendida de la reacción de mi cuerpo», afirma la número dos mundial tras ceder ante Krunic en su debut esta temporada AGENCIAS BRISBANE (AUSTRALIA). Miércoles, 3 enero 2018, 00:12

La española Garbiñe Muguruza se retiró ayer del torneo de Brisbane (Australia) por calambres, y atribuyó el problema a «la dureza del partido» y a las condiciones de calor y humedad, aunque se mostró realmente sorprendida por la reacción de su cuerpo. «Las condiciones en Brisbane son muy diferentes a California. Pero creo que fue solo la dureza del partido. Muchos buenos 'rallies', muy intensos, mucho calor, humedad, y no sé... No me suelo acalambrar mucho, así que estoy realmente sorprendida de que hoy todo mi cuerpo reaccionara así», dijo la número dos mundial al término del encuentro.

Muguruza abandonó cuando dominaba en el marcador por 7-5, 6-7 (3) y 2-1 ante la serbia Aleksandra Krunic, y era la primera cabeza de serie del torneo.

«Me sentí con problemas en el segundo set, cuando estaba 2-0 arriba. Empecé asentir calambres en las pantorrillas y pensé que con el partido podrían desaparecer. Pero fueron aumentando. Y luego me dieron calambres en una gran parte de mi cuerpo», explicó.

Por otro lado, el británico Andy Murray, exnúmero uno mundial, renunció ayer al torneo de Brisbane, que debía servirle para preparar el próximo Open de Australia, donde su presencia está ahora en duda. «Lamento anunciar que debo retirarme. Estaba aquí con la firme intención de arrancar con fuerza el año, pero desgraciadamente mi equipo y yo sentimos que no estoy todavía donde debería estar para jugar al más alto nivel», declaró el escocés en un comunicado. La realidad es que no ha vuelto a disputar un partido oficial desde julio debido a sus repetidos dolores en la cadera, y su baja se suma a la de Novak Djokovic.