Muguruza avanza tras la retirada temprana de Tsurenko Martes, 5 junio 2018, 00:24

La ucraniana Lesia Tsurenko, 39ª del mundo, tuvo un problema muscular al principio del encuentro, y se retiró, por lo que Garbiñe Muguruza avanza a cuartos, ronda en la que se medirá con la rusa Maria Sharapova, quien también se benefició de la retirada de la estadounidense Serena Williams. Hasta el momento del abandono se había jugado en la pista uno del recinto apenas 19 minutos con 2-0 favorable a la española. Tsurenko, de 29 años, se llevó la mano al muslo izquierdo y demandó asistencia médica inmediatamente. A pesar de los esfuerzos por recuperarse en los vestuarios, tuvo que anunciar su retirada. «Fue un día largo. No sabía dónde iba a jugar, estaba la amenaza de lluvia, deseaba que los chicos no llegasen al quinto set... tanta espera y al final sólo dos juegos», se resignó la tenista nacida en Caracas, que al final no se desgastó.