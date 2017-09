McEnroe maravilla a los 58 años Panorámica de la grada llena de la pista central del Club de Tenis Puente Romano anoche, con unos 2.200 espectadores. : / Josele-Lanza - Lleno en Puente Romano para ver a tres exnúmeros uno mundiales en una jornada de tenis memorable PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 30 septiembre 2017, 00:27

Valió la entrada. Ver jugar a John McEnroe, a sus 58 años, con la envidiable condición física con que lo hace, unida a su calidad indiscutible y a su dominio del juego en la red, justificó una jornada memorable de Tenis en Puente Romano, con su pista central llena (unos 2.200 espectadores) para ver el duelo entre el norteamericano y el sueco Mats Wilander (53 años), dos compañeros de generación y dos exnúmero uno mundiales, el primero en 1988 y el nórdico en periodos interrumpidos entre 1983 y 1985. Catorce entorchados en citas de Grand Slam, a siete por cabeza, les contemplan, y un 6-7 en el cara a cara en el circuito a favor de McEnroe.

El norteamericano, verdugo de Wilander, y Moyá, que venció a Clavet, se miden hoy en la final de la Senior Master Cup marbellí

La última cita de la segunda jornada de la Senior Master Cup, en Marbella, no defraudó. El nivel fue tal, que la cuota para las acciones teatrales o de exhibición, las que no se suelen ver en el circuito profesional con facilidad, no se prodigaron. McEnroe, a pesar de haberllegado a tierras costasoleñas con pocas horas de antelación, mostró una excelente condición, aderezada con sus clásicos enfados puntuales, aunque no hubo motivos para presionar al juez de silla. Venció por 6-3 y 6-4 después de un inicio algo inestable del choque, con numerosas rupturas, y con muchas dificultades para cerrar la primera manga, en un intercambio de puntos excelentes.

Moyá, que se impuso en dos sets a Clavet. McEnroe se esfuerza en un golpe de revés. El sueco Mats Wilander, que cedió ante McEnroe / Josele-Lanza -

Wilander, ahora comentarista en Eurosport, lució una rodillera en su pierna derecha, seguramente con alguna tendinitis. El jueves había ganado a Pat Cash en dos sets. El duelo, que se pudo ver en toda España a través de Teledeporte, tuvo espectadores de lujo como Manolo Santana o Sergio Scariolo.

Triunfo de Moyá

En la primera semifinal Carlos Moyá (el tercer exnúmero uno mundial en liza en la tierra batida de Puente Romano) impuso su superioridad técnica, mayor juventud (41 años) y menor tiempo retirado ante Pato Clavet (48), al que superó por 6-3 y 7-6 (3). El balear, con su familia al completo en la grada, nunca cedió su servicio, pero la victoria se hizo esperar, hasta el cuarto ‘match-ball’. El público vibró con los ‘willys’ de Clavet, pareja de Vivi Ruano fuera de la pista y exentrenador de Feliciano López, Falla, Giraldo o Bellucci, entre otros, y que fue decimoctavo del mundo (en 1992). Clavet suplió a última hora a Grosjean y había derrotado el jueves a Albert Costa. La final será hoy, a las 20.00 horas.