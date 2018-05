Mutua Madrid Open El heredero Thiem pasa por encima de un Nadal irreconocible Dominic Thiem celebra su victoria ante Nadal. / Sergio Pérez (Reuters) El austríaco avanza a semifinales en Madrid Open tras vencer al balear, que se queda sin récord de sets seguidos y cede el número 1 mundial PABLO DÍAZ Madrid Viernes, 11 mayo 2018, 20:34

Sorpresa mayúscula en el estadio Manolo Santana de la Caja Mágica. Rafael Nadal, número uno del tenis mundial, dijo adiós en cuartos de final ante el austríaco Dominic Thiem en tan sólo dos mangas, poniendo punto y final a su racha de 50 sets invicto en tierra batida y perdiendo por un resultado final de 7-5 y 6-3.

Comenzó como un tiro el tenista austríaco, número 7 mundial, que tan sólo había podido vencer a Nadal en dos oportunidades, a pesar de haberse enfrentado en ocho ocasiones. El manacorí aguantó el envite de Thiem con buenos servicios que le permitían mantener el partido igualado, situación que se rompió tras el cuarto juego que sirvió Rafa, donde el austríaco se hizo con el primer 'break' para ponerse por delante en el marcador.

Supo recuperarse Nadal, que le devolvió la moneda a Thiem con otro 'break', recuperando la igualdad y tratando de venirse arriba con el apoyo del público, siempre fiel en la Caja Mágica cuando juega el manacorí. A pesar de los vítores, el austríaco aguantó la presión y se recompuso a la adversidad con una nueva rotura del saque de Nadal, que cometió dos errores que Thiem no perdonó, algo que, sumado a un último juego casi perfecto, decantó el primer set del lado del tenista de Lichtenwörth.

Segundo set, misma tónica

Los más optimistas apostaban por una recuperación de un Nadal demasiado errático y fallón, algo a lo que no acostumbra el balear, que cometió quince errores no forzados en el primer set. Fuerte en el saque, Nadal se hizo con el juego de apertura de la segunda manga, pero Thiem no se amedrentó, y no sólo ganó su servicio, sino que se puso arriba tras conseguir el 'break' con una serie de derechas a las que Nadal nunca pudo llegar.

Con todo en contra, y a pesar de recuperar un break y la igualdad en el marcador para poner el 3-3, Thiem se puso el mono de trabajo para volver a romper el servicio de un Rafa irreconocible que no sólo falló en los drives, sino que no estuvo acertado en su saque, cometiendo dos dobles faltas de forma consecutiva que terminaron por sentenciar un choque que nunca estuvo del lado del balear.

Con esta victoria, el austríaco pone en jaque el reinado de Nadal en tierra batida esta temporada, al mismo tiempo que genera dudas en el juego del balear a escasos días del comienzo del Masters 1000 de Roma. Thiem, que está realizando grandes partidos en arcilla este año, se verá las caras en semifinales con el sudafricano Kevin Anderson, que se deshizo en tres sets del serbio Lajovic.

Pierde el trono mundial

El tenis tiene un sistema que obliga al mejor a seguir logrando triunfos. Al menos en los sitios que lo logró anteriormente. De este modo, la derrota de Nadal en cuartos de final en Madrid -donde la pasada campaña se proclamó campeón- ante Thiem le arrebata, además de la posibilidad de sumar su sexto trofeo en Madrid, su racha de 50 sets consecutivo en tierra, y el número 1 mundial. A partir del próximo lunes Roger Federe liderará el ranking de la ATP.

1. Roger Federer, 8.670 puntos

2. Rafa Nadal, 7.950 puntos

3. Alexander Zverev, 5.195 puntos

4. Grigor Dimitrov, 4.870 puntos

5. Marin Cilic, 4.770 puntos

6. Juan Martín del Potro, 4.540 puntos

7. Kevin Anderson, 3.660 puntos

8. John Isner, 3.305 puntos

9. Dominic Thiem, 3.305 puntos

10. David Goffin, 2.930 puntos