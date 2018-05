Mutua Madrid Open Un vendaval llamado Nadal Nadal celebra su triunfo ante Monfils. / Juanjo Martín (Efe) El balear comienza con buen pie el torneo al deshacerse de Gaël Monfils por 6-3 y 6-1 en la pista central Manolo Santana PABLO DÍAZ Madrid Miércoles, 9 mayo 2018, 19:18

Era el partido más esperado del día en el Masters 1000 de Madrid y no defraudó a ninguna de las miles de personas que abarrotaron la pista central de la Caja Mágica. Rafael Nadal, número uno del tenis mundial, venció con facilidad al francés Gaël Monfils en dos sets y una hora y quince minutos de partido, sumando una victoria más en tierra batida y pasando de forma holgada a la siguiente ronda.

En una jornada con el buen tiempo como protagonista, Nadal comenzó el choque con un saque muy cómodo que, con el apoyo de sólidos golpes de derecha ajustados a las esquinas de la pista, colocó al tenista de Manacor rápidamente arriba en el marcador, tras de romper el servicio del francés en los primeros juegos. Monfils, número 41 del mundo, apenas supo contestar el dominio del español con alguna dejada que levantó al público en varias ocasiones, y que provocó algunos pitidos en su contra, después de que el galo celebrase alguno de sus puntos de forma desafiante.

Nada más lejos de la realidad. El huracán Nadal pasó por encima de Monfils, que en la previa ya admitió que jugar contra Rafa en tierra batida, por lo general, es sinónimo de derrota, y se vio superado por completo en un segundo set donde lo más destacado fue la mala actitud del tenista parisino, que se encaró de nuevo con la grada en varias ocasiones, provocando la reacción de un público que se mostró muy animoso con Nadal durante todo el choque. El juego del francés dejó mucho que desear, con golpes demasiado arriesgados que facilitaron la victoria de Nadal.

Imbatible

Las estadísticas de Nadal en tierra batida son espectaculares, donde ha ganado más del 90% de sus partidos, consiguiendo un total de 54 títulos en esta superficie. Pero si hay un dato que llama la atención sobre su juego es la actual racha de sets consecutivos que lleva sin perder el español, con nada menos que 48 mangas imbatido.

El rival de Nadal en octavos de final será el argentino Diego Schwartzman, que derrotó este miércoles al también español Feliciano López por 7-5, 2-6 y 6-2. Un escalón más que tendrá que subir el balear para poder conseguir su sexta corona en la arcilla de Madrid y seguir siendo el número uno mundial.

«No pienso en el récord, sólo en ganar el próximo partido»

Tras su cómoda victoria ante Monfils, Nadal compareció en rueda de prensa para, entre otras cosas, criticar la reacción del público hacia el tenista galo y quitar hierro al hecho de poder alcanzar el récord de mayor número de sets ganados de manera consecutiva en tierra batida.

«Cuando salga mañana a pista pensaré en el partido, no en los récords», declaró Nadal, que de ganar el jueves a Schwartzman el primer set habrá alcanzado la espectacular cifra de 49 mangas consecutivas sin perder, superando el registro que ostenta hasta el momento el ex número uno John McEnroe, que con 48 es el tenista que más sets ha permanecido imbatido en la historia del tenis.

Nadal quiso también llamar la atención sobre la actitud que el público de la pista central Manolo Santana tuvo con Monfils. «Silbar no está en mi forma de entender las cosas. No entiendo eso de ir a ningún sitio a pitar a un rival», declaró el balear, visiblemente enfadado por la actitud del público, que, durante gran parte del encuentro, en vez de vitorear a Nadal, silbó al tenista parisino, algo que molestó al número 1, que aclaró que «a un partido se va a animar, no a molestar».

Santana y Djokovic

El 10 de mayo Manolo Santana, director del Mutua Madrid Open, cumplirá 80 años, y en la Caja Mágica se le celebrará un gran homenaje en el que estará presente Nadal. Al ser preguntado sobre la influencia del legendario tenista, el manacorí no tuvo dudas y lo consideró «todo un referente». «Sin él no se habrían alcanzado los éxitos que nuestro país ha conseguido en tenis, fue el gran pionero que nos puso en el mapa», agregó.

En cuanto a la sorprendente derrota de Novak Djokovic a manos del británico Kyle Edmund, Nadal quiso mandar un mensaje de apoyo al ex número uno del mundo, que actualmente pasa por una mala racha. «Djokovic siempre es favorito, y cuando pierde es una sorpresa», comentó el balear, que también admitió que «está dando los pasos que tiene que dar para volver a estar entre los mejores».