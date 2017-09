La ATP invita a Davidovich a la Copa de Maestros de Londres Davidovich, con la copa de campeón júnior de Wimbledon, lograda en julio. / Matthew Chidls. Reuters El malagueño, gracias a su título júnior en Wimbledon, hará de ‘sparring’ junto a los mejores jugadores del mundo PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 30 septiembre 2017, 00:29

Desde que Alejandro Davidovich levantara la copa de campeón júnior de Wimbledon, en el All England Tennis Club de Londres el pasado 16 de julio, su vida cambió al instante. No sólo porque se confirmara su tremendo potencial, aún por rubricar en la élite, sino porque desde entonces ha podido valerse de la ayuda deportiva que supuso tal logro a la hora de conseguir invitaciones para algunos torneos o esponsorizaciones. En este sentido, la ATP ya ha formulado una invitación especial al tenista malagueño para que acuda a la Copa de Maestros de Londres (también denominadas ATP World Tour Finals), del 13 al 19 de noviembre, en el O2 Arena, un recinto que viene albergando esta competición desde 2009.

Una estrategia compleja para seguir mejorando el ‘ranking’ El entrenador de Alejandro Davidovich, Jorge Aguirre, trata de ser cauto con la progresión de su jugador. Administra su carrera manteniendo un complejo equilibrio. No ‘quemarlo’ y conseguir que su crecimiento sea constante, al tiempo que madura mentalmente y mejora el ‘ranking’ en la ATP, la puerta de entrada a todos los lugares. En efecto, el 470.º actual –en cierta medida ficticio, porque puede derrotar con asiduidad a jugadores muy por encima de ese puesto– no le ofrece facilidades para acceder a los cuadros de los ATP Challengers, a día de hoy su mejor trampolín para ir subiendo. De momento, tras no llegar muy lejos en dos citas en Sevilla, ahora jugará dos torneos Futures en Nigeria en pista rápida (desde el lunes 9).Del 9 al 22 de noviembre estará en la Copa de Maestros en Londres, y después cuenta con una ‘wildcard’ (invitacion) para un Challenger en Varsovia. Podría ser el punto final a la temporada para el rinconero, que vive en Fuengirola y se entrena en Marbella.

Davidovich acude con todos los gastos pagados y hará de ‘sparring’ para algunos de los participantes. Cabe recordar que el torneo reúne al final de la temporada a los ocho mejores del mundo. Propiamente dicho, los clasificados no son los ocho primeros del ‘ranking’ de la ATP, sino los de la Carrera de Campeones, que tiene en cuenta los resultados obtenidos en el año en curso en los cuatro torneos de Grand Slam (Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open) y los nueve torneos Masters Series (a saber, Indian Wells, Miami, Montecarlo, Roma, Shanghái, Montreal, Cincinnati, Madrid y París), con lo que aún no están confirmados todos los participantes. Asimismo, se designan suplentes para prevenir lesiones.

A día de hoy los elegidos serían Rafa Nadal (9.365 puntos), Roger Federer (7.505), Alexander Zverev (4.220), Dominic Thiem (3.715),Stan Wawrinka (3.150), Grigor Dimitrov (3.105), Marin Cilic (2.995) y Pablo Carreño (2.595), con el hasta hace unos meses número uno mundial, Novak Djokovic, noveno.

La cita es del 13 al 19 de noviembre en el O2 Arena, y es el único gran título que no tiene Nadal

El joven Davidovich (18 años) haría de ‘sparring’ en los entrenamientos, lo que supone un excelente aprendizaje para el pupilo de Jorge Aguirre, que actualmente es el sexto del ‘ranking’ júnior, categoría en la que lleva meses sin competir (no fue al US Open) y que abandona este año. En el ‘ranking’ ATP ha subido al 479.º, y el plan trazado es aproximase al ‘top 200’ en los próximos doce meses. Davidovich podrá tratar de nuevo a Federer, al que ya conoció en la cena de gala de los campeones de Wimbledon, y conocer mejor a Rafa Nadal, con el que ya posó hace unos años cuando ganó un importante torneo sub-15 del Rafa Nadal Tour en Madrid.

Sistema de competición

Hay que recordar que los ocho participantes de la Copa de Maestros se dividen en dos grupos, con sendas liguillas con duelos de todos contra todos. Los dos mejores de cada grupo se cruzan en las semifinales, ya en formato de eliminatorias. El torneo es en pista dura (indoor) y sólo ha tenido un ganador español, Manuel Orantes, en 1976.Es una de las citas que se le resiste a Nadal, que ha vuelto a situarse como número uno. Las últimas siete ediciones sólo han conocido tres campeones: Federer (2010 y 2011), Djokovic (de 2012 a 2015) y el local Andy Murray (2016), que va a ser baja por lesión.

De forma paralela, a principios de noviembre (del 7 al 11) se estrenará una competición en Milán (Next Gen ATP Finals), con los ocho mejores tenistas del año, menores de 22 años, y con idéntico formato:grupos y eliminatorias.