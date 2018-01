¿Vendrán Nadal y Murray a Marbella? Andy Murray, cariacontecido en la rueda de prensa ofrecida el martes en Brisbane. / Darren England. Efe Los líderes deEspaña y Gran Bretaña son seria duda cara a competir en febrero en la Copa Davis PEDRO LUIS ALONSO Málaga Jueves, 4 enero 2018, 00:23

A un mes vista del España-Gran Bretaña en Marbella, de primera ronda de la Copa Davis (el equivalente a unos octavos de final) en el Grupo Mundial, se mantiene el suspense sobre la presencia en el Club de Tenis Puente Romano de los primeros espadas de ambos equipos, Rafa Nadal y Andy Murray.El temor si cabe es mayor en el caso del escocés, que el martes anunció su renuncia a abrir la temporada tenística en Brisbane (Australia) por su lesión de cadera y que no compite desde Wimbledon, en julio.

El balear y el escocés no participaron ya en el torneo durante 2017 y han arrancado el curso con molestias, lo que eleva la incertidumbre

«Mi equipo y yo sentimos que no estoy todavía donde debería estar para jugar al más alto nivel», declaró Murray. El exnúmero uno mundial en 2016, con 30 años y actualmente en el puesto 16º de la clasificación mundial de la ATP, dejó claro que sigue siendo una incógnita su evolución. «Es realmente desmoralizador constatar que cuando estás en la pista no rindes al nivel necesario para hacer frente a los mejores. Hace ya mucho que mi cadera me hace sufrir (...) He consultado con los mejores especialistas y he hecho todo lo que me recomendaron para ponerme bien. Entre las opciones que me quedan está seguir reposando y dar más tiempo a mi cadera para recuperarse. También puedo plantearme una operación, pero las opciones de que funcione no son tan buenas como podría desear. Eso sigue siendo para mí una segunda opción y espero no tener que recurrir a ella», añadió.

Primera jornada de venta de entradas para la eliminatoria Ayer comenzó la venta al público en general de los abonos para la eliminatoria, del viernes 2 al domingo 4 de febrero en el Club de Tenis Hotel Puente Romano. Las entradas pueden adquirirse en www.elcorteingles.es/entradas,, por teléfono (902 400 222), en los centros comerciales de El Corte Inglés que cuenten con este servicio, y en la red de Agencias de Viajes de este centro. No existe la posibilidad de comprar entradas sueltas, sino abonos para los tres días. Los precios oscilan entre 80 y 200 euros. Además, los jugadores federados podrán disfrutar de un 10% de descuento. Hay que recordar que el aforo de la grada que se levantará en torno a la pista central, la Manolo Santana, será de 8.500 espectadores.

Lo cierto es que la ausencia de Murray dejaría muy mermado al equipo británico, que en 2017 no contó con sus servicios ni en primera ronda ni en cuartos, cuando cedió ante Francia. Sin él, lo normal sería ver a Kyle Edmund (50º del ‘ranking’ ATP) y Dan Evans (133º) en individuales, con Jamie Murray (el hermano de Andy) y Dominic Inglot en dobles. En cambio, con su gran estrella Gran Bretaña ganó la Ensaladera en 2015 y llegó a semifinales en 2016.

Frente a las incógnitas de Gran Bretaña no son menores la de España, en la que el interés central será en conocer la determinación que tome Rafa Nadal. No será fácil que el mallorquín apueste por la Davis, máxime cuando ha arrancado el año con las mismas molestias en la rodilla derecha con las que acabó 2017, lo que le ha llevado a ausentarse al final de la exhibición de Abu Dhabi y del torneo de Brisbane, pero al menos ya ha viajado a Melbourne y a priori está confirmado para el Abierto de Australia.

La papeleta de Bruguera

La eliminatoria de Copa Davis está situada la semana posterior al final del primer torneo de Grand Slam de la temporada, e implica un cambio diametral: de horarios, temperatura y superficie de juego, ya que se disputará sobre tierra batida en Marbella. La papeleta para el nuevo capitán,Sergi Bruguera, no será sencilla, y tendrá que sondear individualmente el compromiso de sus primeros espadas (Pablo Carreño, Roberto Bautista, Albert Ramos, Fernando Verdasco o Feliciano López).

La serie está situada justo tras el Open de Australia e implica un cambio de superficie

En todo caso, Marbella significará el regreso a casa de España en la Copa Davis, un torneo devaluado por las exigencias del calendario y que no es bien visto por muchas de las principales estrellas del circuito. Hacía cuatro años que la ‘Armada’ no oficiaba de local. Además, hace 32 del último duelo ante Gran Bretaña (un 4-1 en Telford) y el balance es de 6-8 en los catorce precedentes, a favor de los británicos, que tienen diez Ensaladeras (tercer equipo más laureado), frente a las cinco de España.