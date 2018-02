Ramos: «En más de un momento he pensado que se me podía ir» Todo el equipo español, con Muñoz, Lete y Díaz. / Josele-Lanza - «En la Copa Davis no hay rival pequeño, como demostró Gran Bretaña, y Alemania tiene un equipazo», afirma Sergi Bruguera PEDRO LUIS ALONSO Málaga Lunes, 5 febrero 2018, 00:23

Albert Ramos, la apuesta personal de Bruguera como número uno para los individuales (no era el jugador de mejor ‘ranking’ de los cinco convocados), admitió tras el choque su sufrimiento para sacar adelante el partido de ayer.«En más de un momento he pensado que se me podía ir. Norrie es un jugador que en todo momento busca soluciones en pista. Ha sido un partido de esos con muchos ‘breaks’, con cambios. No ha sido un choque en el que se haya dominado», declaró el de Mataró, que sólo vio el encuentro ganado cuando logró el primer ‘break’ del cuarto set.

Al final, Ramos aportó dos de los tres puntos de España en la eliminatoria, y debutó de local en su quinta y sexta actuación en el torneo. «Estoy muy contento por poder jugar dos partidos en Marbella y por cómo ha respondido la gente estos días», sentenció muy agradecido a la afición, a la que regaló tras la victoria varias de las últimas bolas del choque.

Por su parte, el capitán del equipo español, que debutaba en la labor valoró así la eliminatoria: «Aunque suene a tópico, pero es la realidad, en la Copa Davis no hay rival pequeño. Lo hemos visto en cómo ha competido Gran Bretaña. La verdad es que el debut ha sido muy bueno. Me encanta competir, y lo he disfrutado mucho. Estoy con ganas ya de la siguiente». Preguntado al respecto, consideró que no va a ser sencillo pasar de cuartos de final. «Alemania tiene un equipazo, tiene un equipo grande, un grandísimo doble y al número cinco del mundo».

Ferrer, inédito

El veterano David Ferrer, que encadena una decena larga de victorias en la competición sin registrar un solo tropiezo, fue el único componente del equipo que no jugó, aunque estaba previsto que saliera en el quinto partido si hubiese tenido que disputarse. No obstante, ha aportado su experiencia al grupo durante estos días, aunque él quiso restarse valor con palabras humildes:«No les puedo dar ningún consejo (a sus compañeros). Saben lo que es la Davis. Ellos ya han hecho cosas importantes en el tenis español. Están preparados para lograr otra Ensaladera».

Leon Smith:«No tengo palabras para explicar lo que Norrie ha hecho aquí»

Por último, el capitán del conjunto británico, Leon Smith, se deshizo en elogios del papel jugado por el joven Norrie durante toda la eliminatoria en Marbella: «No tengo palabras para explicar lo que Cameron (Norrie) ha hecho aquí. La gente puede haber pensado que lo del viernes iba a ser cosa de un día, pero estuvo muy cerca también hoy y estoy muy orgulloso de él».