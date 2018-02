Feliciano López: «Para ser el primer partido juntos hemos dado un gran nivel» Feliciano y Carreño, a punto de abrazarse tras ganar. / Josele-Lanza - El tenista reconoce su sorpresa por el resultado y recuerda: «El 1-1 de la eliminatoria condicionaba un poco» PEDRO LUIS ALONSO Málaga Domingo, 4 febrero 2018, 00:37

Con un tiempo de retraso debido al control antidopaje de Feliciano López, los héroes de la pareja de dobles comparecieron en la sala de prensa de Puente Romano.«Creo que para ser el primer partido que jugamos juntos hemos dado un gran nivel», resumió ‘Feli’. «Sabía que Pablo (Carreño) yo podíamos jugar muy bien juntos, por los estilos de juego y muchos otros motivos. Hoy no era una prueba fácil. El 1-1 (en la eliminatoria) condicionaba un poco. Pero hemos sabido sobrellevarlo. El partido se nos puso de cara, pero hemos estado bien todo el choque, porque estos duelos pueden dar muchas vueltas o podía escaparse algún set», añadió el toledano.

Carreño, más parco, le secundó. «Hemos estado muy sólidos y concentrados». «También con ‘Feli’ sacando es más fácil», apostilló con modestia, y destacó el importante papel jugado ayer por el público: «Creo que ha estado espectacular. Es la primera vez que juego en casa en la Davis, y puedo decir que se sufre fuera cuando vas a sacar y oyes los gritos. Aquí notas el aliento. Ojalá que para mañana y próximas eliminatorias, si volvemos a jugar en casa, se vuelva a dar este ambiente».

Más comedido que el viernes estuvo el capitán del equipo español, Sergi Bruguera, que no quiso desvelar sus planes para la última jornada: «Quiero disfrutar de la victoria y a todos les veo muy preparados. Confío al cien por cien en cualquier punto. No quiero pensar en eso ahora». Cuando se le volvió a incidir sobre si piensa en Carreño para el cuarto choque, expuso: «A mí me gusta hablar con los jugadores. Siempre decido yo bajo análisis técnicos, físicos y mentales». Además, en una entrevista antes del partido para Televisión Española desveló que los protagonistas de la jornada dominical sabrían anoche que iban a jugar.

Por último, Bruguera negó que ayer, con dos sets a cero a favor, se le apareciera el fantasma de la inesperada derrota de Bautista el viernes en idénticas circunstancias: «Cada partido es diferente y en ningún momento se me ha pasado por la cabeza. Había que afrontar el doble con lo que se necesita, y los dos (Carreño y Feliciano) han jugado un partido espectacular de principio a fin.

Smith especula con Edmund

Por su parte, el capitán inglés, Leon Smith, especuló ayer con la posibilidad de que juegue su número uno, Kyle Edmund, hoy después de ser baja hasta ahora por unas molestias en la cadera. «Se le veía bastante limitado en la pista, pero en los dos últimos días se encuentra muy bien. Confiamos en que pueda jugar mañana (hoy para el lector). Se va a entrenar en diez minutos, incluso disputando algunos puntos, y tomaremos una decisión después de eso», dijo.