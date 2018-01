Nadal no estará en Marbella y falta a la primera cita de la Davis por séptimo año Nadal celebra con el puño al aire su victoria en el Abierto de Australia ante Schwartzman. / Afp Bruguera se dispone a convocar hoy a cinco jugadores gracias a la nueva normativa cara al duelo de primera ronda ante Gran Bretaña PEDRO LUIS ALONSO Málaga Martes, 23 enero 2018, 00:22

El número uno mundial, Rafa Nadal, ha declinado desde Melbourne, donde se mide hoy, no antes de las 9.00 horas a Cilic en cuartos de final del Abierto de Australia, su presencia en la primera eliminatoria (el equivalente a octavos de final) del Grupo Mundial de la Copa Davis, que se disputará en la tierra batida del Club de Tenis Puente Romano de Marbella, del 2 al 4 de febrero, frente a Gran Bretaña. «No voy a estar y el capitán (Sergi Bruguera) ya lo sabe. He tenido que dejar de jugar en Abu Dabi y en Brisbane, y no puedo hacer cambios drásticos de superficie. No estoy diciendo que no vaya a jugar este año la Copa Davis. Más adelante ya se verá. Me gustaría ayudar al equipo a ganar otra Ensaladera, sería algo bonito», comentó.

Nadal en la Copa Davis Participación del balear en los últimos años: 2017: Ausente en las dos citas (2-3 en Croacia y 4-1 en Serbia). 2016: No está en el 1-4 en Rumania y sí en el 0-5 en India. 2015: No está en el 3-2 en Rusia y sí en el 0-5 en Dinamarca. 2014: Ausente en el 4-1 en Alemania y el 3-1 en Brasil. 2013: Falta en el 3-2 en Canadá, pero acude al 0-5 en Ucrania. 2012: Ausente en las cuatro rondas en un año de subcampeonato. 2011: Última vez que juega en febrero (1-4 ern Bélgica), en una edición con título. Faltó sólo en 1/4.

Lo cierto es que Nadal no juega en febrero en la Copa Davis desde 2011. Tradicionalmente esta primera ventana para el torneo suele ser muy perjudicial para sus intereses, ya sea por el cambio de superficie tras estar en Australia, o por no forzar en exceso con su calendario de inicios de temporada, toda vez que el balear está obligado a cuidarse mucho para rendir al máximo nivel.

De hecho, aunque estuvo en una ronda en 2016 (el 0-5 en India de ascenso al Grupo Mundial) y en 2015 (0-5 en Dinamarca, para la permanencia en el Grupo I), no compitió ni en 2017 ni en 2014, el año del histórico descenso del Grupo Mundial (19 temporadas después) en Brasil. En 2013 estuvo en el 0-5 en Ucrania, pero no estuvo a las órdenes de Corretja en el subcampeonato de 2012. Fue ya en 2011, coincidiendo con el último título (ante Argentina en Sevilla), cuando fue citado en febrero. Aquel año fue un fijo, salvo en cuartos de final.

Pablo Carreño, el líder

El nuevo capitán de Copa Davis, Sergi Bruguera, ofrecerá hoy (a las 15.00 horas), en la sede del Consejo Superior de Deportes, la convocatoria para esta eliminatoria. La novedad es que tiene intención de citar a cinco jugadores, con lo que se acogerá a la nueva normativa de la ITF que permite esta opción. A priori Pablo Carreño (11.º del ‘ranking’ ATP )–que ha declarado que está dispuesto a jugar– y Roberto Bautista (21.º) o Albert Ramos (22.º) serán los elegidos para los duelos individuales. Para el dobles, puede tener opciones el principal especialista, Marc López, así como Feliciano López, o incluso Marcel Granollers.Está confirmado como ‘sparring’ del equipo el local Alejandro Davidovich.

En Gran Bretaña será baja su líder, Andy Murray (no se acaba de recuperar de una lesión de cadera), pero su hermano Jamie jugará probablemente en el dobles junto a Dominic Inglot. En individuales se perfila como líder Kyle Edmund (49.º), clasificado para cuartos de final en Melbourne, que es el único ‘top cien’ disponible.