Nadal no estará en Marbella

El número uno mundial, Rafa Nadal, declinó ayer desde Melbourne (Australia) su presencia en la primera eliminatoria (el equivalente a octavos de final) del Grupo Mundial de la Copa Davis, que se disputará en el Club de Tenis Puente Romano de Marbella, del 2 al 4 de febrero, frente a Gran Bretaña.

«No voy a estar en Marbella para jugar la Copa Davis y el capitán Sergi Bruguera ya lo sabe. He tenido que dejar de jugar en Abu Dhabi y en Brisbane y no puedo hacer cambios drásticos de superficie. Ayudaré al equipo en todo lo que pueda porque me ilusiona volver a ganar otra Copa Davis», declaró el tenista antes de medirse en cuartos de final del Open de Australia a Marin Cilic. Nadal, que acusó algunos problemas físicos en la pretemporada y que descartó algún torneo al inicio del curso, apenas interviene con regularidad con el equipo español en este torneo desde 2011. Su presencia ha sido esporádica y en rondas más avanzadas.

El nuevo capitán de Copa Davis, Sergi Bruguera, ofrecerá mañana (a las 15.00 horas), en la sede del Consejo Superior de Deportes, la convocatoria para esta eliminatoria, en la que ahora el número 1 español podría ser Pablo Carreño. No obstante, este extremo tampoco está claro. La eliminatoria se jugará en tierra batida, e implica un cambio de superficie respecto a la que se está actuando ahora en el calendario, a lo que se une la fatiga ante el ya de por sí intenso calendario que espera a los tenistas una temporada más.