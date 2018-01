Murray se opera y es baja para el España-Gran Bretaña de la Copa Davis en Marbella

El exnúmero uno mundial Andy Murray se ha sometido a una cirugía de cadera en Melbourne (Australia) y confía en poder volver a jugar este mismo año, pero probablemente ya cara a «la temporada de hierba», dentro de seis meses, según confirmó el jugador en una de sus redes sociales. Esto supone que el escocés no va a estar con total seguridad en el España-Gran Bretaña de octavos de final de la Copa Davis, en Puente Romano (Marbella) del 2 al 4 de febrero.

Murray no compitió ya en este torneo en 2017, pero en 2016 fue semifinalista y en 2015 campeón liderando a su equipo a la conquista de la Ensaladera. En todo caso, su baja en la eliminatoria era algo casi asumido ya debido a los problemas físicos en una cadera que no le dejan competir desde la pasada campaña en Wimbledon.

«Hoy me he sometido a una exitosa cirugía de cadera en el hospital st. Vincent en Melbourne. Me gustaría dar las gracias al doctor John O’Donnell y a todo el personal por cuidarme. Espero volver a la competición en la temporada de hierba. Gracias a todo el mundo por todos los buenos deseos y el apoyo en los últimos días. Voy a volver de esto», afirma Murray en su comunicado de ayer. Además, la noticia llega cuatro días después de que anunciase ya su retirada para el Abierto de Australia.