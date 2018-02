Albert Ramos: «Estoy muy contento de jugar mi primer partido en casa» Los tenistas españoles agasajaron con obsequios a los británicos en el acto de ayer. / Josele-Lanza - Los españoles recelan del favoritismo y recuerdan algunos precedentes adversos sufridos fuera JULIO RODRÍGUEZ Viernes, 2 febrero 2018, 00:54

El sol fue el protagonista en Marbella tras una semana de inestabilidad meteorológica poco común en la ciudad. En la explanada contigua al Centro Cultural Trapiche de Guadaiza de San Pedro Alcántara se reunieron autoridades, patrocinadores y miembros de los equipos español y británico en el acto de recepción oficial de la Copa Davis. Tras la bienvenida, la entrega de obsequios de un bando a otro, los jugadores comandados por su respectivo capitán acudieron a la sala donde se procedió al sorteo de emparejamientos y las posteriores ruedas de prensa bajo los vestigios de la industria azucarera.

Los mensajes de confianza, seguridad y respeto por Gran Bretaña marcaron las declaraciones del combinado nacional. El barcelonés Albert Ramos reconoce que sentirá nervios en su debut como local tras disputar dos eliminatorias con España en Canadá y en Serbia. «Estoy muy contento de jugar mi primer partido en España. Tengo muchas ganas de jugar e intentaré luchar cada punto para ganarlo». Consciente de la responsabilidad de abrir la eliminatoria, se sintió halagado por ser elegido por el capitán. «Jugar con el público a favor, en casa y apoyando al equipo, es una motivación extra, pero también puede ser un poco de presión que hay que saber llevar», aseguró.

El segundo partido de hoy lo defenderá un Roberto Bautista mentalizado de la importancia de acabar la jornada con 2-0. «He tenido do semanas para entrenarme en tierra y creo que estoy preparado para hacer una gran eliminatoria», destacó el castellonense. Su compañero Pablo Carreño asumió la decisión inicial de disputar en principio solo el choque de dobles. Asume el favoritismo, pero no se fía de Gran Bretaña: «Hay que recordar que esto es la Copa Davis. El equipo favorito acaba sufriendo. Ojalá que os demos la alegría de ganar y con cierta ventaja, pero hay que ir poco a poco. Albert y ‘Rober’ están muy bien para los primeros partidos. Por nivel de ‘ranking’ podemos ser favoritos, pero en pasadas eliminatorias fuera también éramos muy favoritos y al final sufrimos».

Por su parte, David Ferrer no mostró sorpresa por no aparecer en el cuadro inicial de juego y asumió su rol para estar en la recámara. «Hay mucha competencia. Estoy disponible y en la Copa Davis nunca se sabe. Ojalá podamos ganar y no tenga la opción de jugar. Estoy encantado de estar aquí, es un nuevo rol para mí, lo acepto, lo asumo y estaré animando si no juego», recalcó.

El debutante a los mandos de la ‘Armada’, Sergi Bruguera, reconoció que la convocatoria le ofrece opciones para distintos escenarios. «Es mucha ventaja tener cinco jugadores. Te dan muchas variedades. Antes traías dos jugadores específicos para dobles y te condicionaba mucho, pero ahora con cinco te dan muchas variedades y cualquier contratiempo se puede solucionar», explicó.

La mesa de autoridades estuvo formada por el presidente de la Federación Internacional de Tenis, David Haggerty; el presidente de la Federación Española de Tenis, Miguel Díaz; el de la británica, Martin Corrie; la director de comunicación de BNP Paribas España, Mariam Pérez-Camino, y el juez árbitro suizo Andreas Egly.