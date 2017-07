El campeón Davidovich regresa a Málaga El malagueño y su equipo llegaron al aeropuerto de Málaga desde Londres pasada la 1 de la madrugada / Álvaro Cabrera El tenista malagueño aterrizó de madrugada tras su éxito en el campeonato júnior de Wimbledon ENRIQUE MIRANDA Málaga Martes, 18 julio 2017, 02:00

«Ahora tengo ganas de regresar a Málaga, descansar algo y disfrutar del título». Alejandro Davidovich, campeón júnior en Wimbledon el pasado domingo comentaba en conversación con este periódico desde Londres pocas horas antes de regresar a Málaga el cansancio acumulado que tenía tras el torneo. No sólo por la exigencia física de los partidos, sino por todo lo que vino tras su triunfo en la final. Entrevistas, actos y compromisos varios antes de poder volver a casa.

El malagueño y su equipo llegaron al aeropuerto de Málaga desde Londres pasada la 1 de la madrugada, con dos horas de retraso de la hora prevista inicialmente. Fue una llegada discreta, por la hora y porque no hubo comité de bienvenida. Pese al éxito del jugador malagueño, no hubo recibimiento de amigos o famiiares en el aeródromo malagueño. Hay que tener en cuenta que los padres de Davidovich no viven en Málaga y que su novia viajó con él al torneo de Wimbledon. Junto al tenista estuvieron también su entrenador Jorge Aguirre y Enrique Cárdenas, del club de tenis Don Carlos de Marbella, donde entrena Davidovich.

Ahora el tenista de 18 años descansará apenas un día, ya que tenía previsto volver a los entrenamientos el miércoles. Sí pasará por unos días de reflexión junto a su entrenador, Jorge Aguirre, para decidir qué camino tomará ahora su carrera, si seguir compitiendo en categoría júnior o dedicarse exclusivamente a la ATP.