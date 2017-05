Davidovich, entre los favoritos para ganar el torneo júnior de Roland Garros

De padre ruso y madre sueca,Alejandro Davidovich Fokina (5 de junio de 1999, por tanto menor de edad aún por días), nacido y afincado en Málaga, está entre los favoritos para adjudicarse el prestigioso torneo júnior en Roland Garros. Sexto del ‘ranking’ mundial de la categoría hasta esta semana, en la que ha bajado al puesto vigésimo primero por faltar a una cita en Milan (le impidió defender los puntos sumados el año anterior), el pupilo de Jorge Aguirre acude a París con todas las de la ley. «Para ser sincero para quedarme contento tendría que ganar el torneo. Siempre voy a ganar en cualquier cita en la que participo», anuncia el tenista en una declaración de intenciones que sólo ratifica su ambición.

Un pasaporte casi seguro a la élite mundial La mejor prueba del nivel de la competición júnior en un Grand Slam es repasar los nombres de los últimos ganadores o subcampeones en Roland Garros. Casi todos han llegado o triunfado en el circuito: Paul Henri Mathieu, Richard Gasquet, Stanislas Wawrinka, Gael Monfils, Alex Kuznetsov, Marin Cilic, Martin Klizan, Jerzy Janowicz, Bjorn Fratangelo, Dominic Thiem, Alexander Zverev y Andrey Rublev, por citar algunos finalistas los últimos años. Para el técnico de Davidovich, Jorge Aguirre, la lista de favoritos este año está en torno a una decena de nombres. De la generación de 2000 el que más le gusta es el canadiense Felix Auger-Aliassime, al que destaca por su talento y mentalidad y que fue verdugo del malagueño en el USOpen de 2016.Además, cabe destacar al zurdo ruso Denis Shapovalov (célebre por su pelotazo a un juez en la Davis), que es ya el 190º del ‘ranking ATP; al serbio Miomir Kecmanovic (líder del ‘ranking junior’), el l local Corentin Moutet (345º en la ATP), el australiano Alexei Popyrin o el también español Nicola Kuhn.

En su segundo año de júnior, Davidovich repite en la tierra parisina, donde el año pasado pasó dos partidos de la previa y cedió en primera ronda. La joven promesa mundial viaja mañana y debutará previsiblemente el domingo en el cuadro, que se sorteará el sábado y en el que ha de superar a seis rivales para proclamarse campeón.

«Mi idea es dejar los torneos júnior tras Wimbledon», anuncia su preparador, Aguirre, que considera que la prioridad de Davidovich a estas alturas debe ser jugar Futures o Challengers para mejorar su ‘ranking’ en la ATP, ahora el 788º a los 17 años. El malagueño ya debutó recientemente en la previa del Conde de Godó en una cita del circuito profesional, un ATP 500, y superó a Roberto Carbellés (123º) en tres mangas para perder al día siguiente ante el colombiano Santiago Giraldo (99º). «En el primer partido entré muy nervioso y perdí el primer set. Era la central... Pero ya después pensé que tenía que disfrutarlo y me solté. En el segundo duelo no me lo podía creer con la grada llena. Me tembaban las piernas sólo por las ganas de querer hacer las cosas bien, no de nervios. Sin embargo, no creo que perdiera por cansancio».

Davidovich no tuvo un buen papel en dos Futures posteriores, en los de Lleida y Vic, pero ha tenido dos semanas para preparar su desembarco en París, vital en su progresión. «La primera vez que entré al club y jugué mi primer Grand Slam júnior fue impresionante, pero antes del partido estuve muy nervioso. Ahora ya la experiencia la tengo y, aunque todas las superficies me van bien, donde mejor me siento es en tierra», admite.

Respecto a posibles favoritos en Roand Garros, Davidovich no se pronuncia: «La verdad es que son todos muy duros. No hay nadie que flojee casi nada. Toca sufrir. No hay nada fácil». El malagueño ya no defiende puntos hasta septiembre, de manera que su ‘ranking’ júnior puede subir como la espuma en las próximas semanas hasta colocarse muy cerca del primer lugar.