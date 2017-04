La humildad de un pequeño campeón

Curro Cabeza, a sus nueve años, es un jugador de pádel trabajador y humilde que sabe lo que es proclamarse vencedor de los principales torneos del país y lo que es ser número uno del ‘ranking’ nacional. El pequeño comenzó a practicar este deporte con solo cinco años, y poco tiempo más tarde ya estaba compitiendo. De este modo, ha seguido los pasos de sus padres y su abuelo Toni, grandes aficionados al mundo del pádel. «Siempre me ha gustado ver a mi padre entrenar y me encanta que me lleve a las ‘pull’ (especie de partido contra varios jugadores) que disputa los martes y los jueves», confiesa tímidamente el campeón.

MUY PERSONAL uNombre: Curro Cabeza Teres. uFecha de nacimiento: 5 de diciembre de 2007. uLugar: Málaga. uEstudios: 4.º de Primaria. uColegio: El Romeral. uClub: Málaga Pádel Indoor. uCategoría: Benjamín. uEntrenadores: Carlos Muñoz y Antonio Portillo (preparador personal). uPalmarés: Número uno del ‘ranking’ nacional benjamín, y vencedor, junto Féliz González del Tyc de Bilbao y del Tyc de Ciudad Real. Además, también subieron a lo más alto del podio en el Tyc Premium Badajoz.

Poco amigo de alardear de sus victorias, su próximo objetivo es el Campeonato de España que se disputará en el mes de septiembre en La Coruña. Para esa cita se prepara intensamente en las instalaciones del Málaga Pádel Indoor con sus preparadores Carlos Muñoz y Antonio Portillo, explica: «Tengo sesiones de trabajo cuatro días a la semana, dos de ellos junto a otros compañeros y los otros dos son entrenamientos individuales. Estoy trabajando duro, así que espero hacer un buen papel en el Nacional».

Curro Cabeza es zurdo, algo muy cotizado dentro del mundo del pádel, y por ello sus amigos y algunos rivales lo han apodado ‘el zurdito de oro’. Su mejor golpe es la bolea de derecha, aunque él prefiere decir que destaca en la bajada de pared. Es un jugador muy seguro en la pista, que sabe transmitir confianza a su compañero.

El jugador del Málaga Indoor Pádel, número uno del ‘ranking’ nacional benjamín, prepara intensamente el Campeonato de España de la categoría

Últimas victorias

Actualmente, su pareja de juego es el asturiano Félix González, a quien conoció hace un par de temporadas en un Campeonato de España. Nunca se entrenan juntos, ya que los separan muchos kilómetros de distancia, pero eso no les ha impedido proclamarse vencedores de los dos Tyc (torneos) que han disputado esta temporada, uno de ellos en Bilbao y el otro en Ciudad Real. Además, también subieron a lo más alto del podio en el Tyc Premium, una especie de Campeonato de España, que se celebró en el Club Pádel Indoor La Cañada de Badajoz.

Sus entrenamientos suelen durar una hora u hora y media, dependiendo de si lo hace solo o con el resto del grupo. Pasa mucho tiempo en el campo de juego, ya sea completando sesiones de trabajo o disputando partidos, pero eso no le impide llevar bien los estudios, presume: «Apruebo todas las asignaturas con una media de notable. En mi colegio dejan una hora para hacer los deberes, así que aprovecho lo máximo posible para que cuando llegue a casa solo me queden aquellas materias que son de estudiar».

Su sueño

El sueño de esta joven promesa es ser jugador profesional de pádel. Algún día le gustaría emular las gestas logradas por el sevillano Paquito Fernández, subcampeón del mundo con la selección española en 2015 y ganador de cinco títulos del World Pádel Tour. El pequeño Curro tuvo la suerte de conocer a Navarro hace dos años en el Máster que se disputó en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, recuerda con una gran sonrisa: «Me regaló una gorra, una bola y un monedero. Todo lo tengo guardado como un tesoro».

El gran secreto del benjamín para ganar los partidos, además de completar duras sesiones de entrenamiento, es cantar una canción de España que hizo popular el futbolista del Real Madrid, Sergio Ramos. No obstante, matiza: «Soy de Barcelona, aunque no lo parezca. Me gusta tararear esa canción porque me ayuda a concentrarme antes de los partidos».