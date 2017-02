Garbiñe Muguruza mantiene viva a España

La hispano-venezolana Garbiñe Muguruza dio vida a las opciones de España en la Copa Federación al conseguir derrotar a la número dos checa, Barbora Strycova, en tres sets (6-0, 3-6 y 6-1). La importante victoria de la caraqueña no pudo ser refrendada por Lara Arruabarrena, que tuvo enfrente a la favorita de la afición local y mejor jugadora checa, Karolina Pliskova. La jugadora vasca dio la cara, pero cayó derrotada en dos sets (6-4 y 7-5) y deja la eliminatoria de cuartos empatada a uno tras la primera jornada.

El pistoletazo de salida lo dieron Garbiñe Muguruza y Barbora Strycova en un duelo de altibajos en el que la mayor calidad y carácter de la hispano-venezolana decidió el encuentro para los intereses de España. Y eso que el primer parcial hizo presagiar que la contienda no se extendería mucho. Garbiñe salió como un ciclón y le endosó un ‘rosco’ a la checa para enmudecer a los 7.000 espectadores que poblaron las gradas del Ostravar Arena. A Muguruza le costó romper el primer saque de Strycova, y necesitó hasta seis bolas de rotura para conseguir el ‘break’, pero a partir de ahí cogió carrerilla y no dejó que la checa ganase ningún juego en ese primer parcial. La hispano-venezolana se anotó 12 de 13 puntos al servicio y rompió el saque en dos ocasiones más para firmar un 6-0 sonrojante.

La checa reaccionó y se aprovechó del calor del público y los errores no forzados de su rival para forzar una tercera manga en la que Garbiñe volvió a soltar el brazo. La número siete del mundo salvó un punto de ‘break’ con un saque directo con 1-1 en el marcador, aguantó su saque y rompió el de Strycova gracias a una doble falta de la checa. Un bote pronto de mucha muñeca y una volea espectacular para poner el 4-1 le dieron a Muguruza una ventaja suficiente para llevarse el primer punto de la eliminatoria. La caraqueña aseguró que había estado «tranquila» y que sabía que «si seguía concentrada tendría oportunidades», tal y como declaró al finalizar el encuentro.

Arruabarrena luchó hasta el final

Tras su victoria, Lara Arruabarrena dio una gran imagen y luchó hasta el final, pero acabó por sucumbir ante la actual número tres del mundo, Karolina Pliskova. Un ‘break’ en el tercer juego del encuentro fue suficiente para la checa, que no concedió ni una bola de rotura en el primer parcial, y se adelantó por 6-4. La película pareció repetirse en la segunda manga, cuando comenzó el set con una rotura arriba y muy segura al saque. No obstante, con 4-3 a favor, la checa cometió una doble falta y entregó su servicio a Lara, que mostró un gran carácter para no darse por vencida ni amilanada por el público local. La vasca incluso llegó a disponer de un punto de set sobre el servicio de Pliskova, pero la agresividad de la favorita checa la salvó y finalmente se apuntó la segunda manga por 7-5.

Para la jornada de este domingo queda el espectacular partido de Muguruza contra Pliskova, el de Lara Arruabarrena, que se mediría, en principio, a Barbora Strycova, y el punto del dobles que cerrará la eliminatoria. Garbiñe se ha mostrado también disponible para disputar ese punto definitivo del cruce: «Estoy preparada para el dobles. Si el cuerpo me da ahí estaré». La capitana del equipo español, Conchita Martínez, podrá elegir entre Muguruza, Arruabarrena, Sorribes y María José Martínez para un dobles que podría no disputarse si uno de los dos equipos consigue anotarse los dos puntos de individuales.