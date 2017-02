España sale viva de un día de sorpresas en la Copa Davis

Como tantas otras veces la Copa Davis transforma a los jugadores y convierte las diferencias en el ranking en mínimas. Franko Skugor es el número 223 del mundo y pese a jugar esta eliminatoria como número uno croata, su nivel queda lejos de las primeras raquetas de su país. En su segundo partido en Copa Davis, Pablo Carreño sintió en sus carnes la presión de la competición por equipo por excelencia. Con muchos huecos en la grada, una parcela llena de españoles y gritos desde el banquillo de Pablo, el asturiano se adelantó en el partido al llevarse el primer set. El croata se apoderó de su precisión a la hora de lanzar triples y la convirtió en derechas certeras a las líneas, lo que le valió para llevarse los dos siguientes sets. El vaivén hizo que Carreño anotase el cuarto set y sacase para ganar en el quinto (con tres bolas de partido posteriores). Sin embargo, Skugor llevó el partido al 'tie break' y tiró toda la presión sobre el asturiano, que acabó por sucumbir.

Roberto deshace el lío

Roberto Bautista sumó su quinta victoria en Copa Davis al derrotar a Ante Pavic, número 486 de la ATP (6-4, 6-2 y 6-3). El español salió a la pista con la intención de no dejarse sorprender por un jugador de ranking bajo. Con la lección aprendida de que en la Copa Davis no hay rival pequeño, Bautista tuvo enfrente a un jugador que ronda el puesto 500 del mundo, y que no gana un partido ATP desde enero de 2016. No obstante, el comienzo del encuentro asustó, e hizo removerse en su silla a la capitana, Conchita Martínez, que vio el miedo de que Pavic fuese un lobo con orejas de cordero.