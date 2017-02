Muguruza, Arruabarrena, Sorribes y Martínez, ante la República Checa

Garbiñe Muguruza, Lara Arruabarrena, Sara Sorribes y la yeclana María José Martínez son las jugadoras seleccionadas por Conchita Martínez, capitana del equipo español de Copa Federación, para la primera eliminatoria del Grupo Mundial de la Copa Federación que disputará contra la República Checa en Ostrava los días 11 y 12 de febrero.

La gran ausencia es la de la canaria Carla Suárez, quien no se ha podido recuperar a tiempo de sus problemas que arrastra en el hombro derecho, tal y como confirmó el doctor Ángel Ruiz Cotorro, jefe de los servicios médicos de la Real Federación Española de Tenis (RFET).

"Es una lástima no poder contar con Carla en esta ocasión, nos consta que ha hecho todos los esfuerzos para poder estar con el equipo y le deseamos que se recupere de la mejor manera y lo antes posible. Seguro que podremos contar con ella en próximas eliminatorias", explica Conchita Martínez en declaraciones distribuidas por la RFET.

"Me siento triste por no poder estar en Ostrava después de jugar todas las series de 2016 y lograr como equipo el ascenso a Grupo Mundial", señala Suárez, quien apunta que "el motivo es la lesión del hombro derecho que vengo arrastrando desde la pretemporada y que me ha dificultado competir en el inicio del año".

"He intentado apurar hasta el último momento para participar en una eliminatoria que me hacía ilusión disputar", agrega.

En su regreso a la elite tras lograr el pasado año el ascenso al imponerse en el 'play off' a Italia en Lleida, se encontrará con uno de los conjuntos dominadores de esta competición en los últimos tiempos, ya que ha ganado el trofeo en cinco de los seis últimos años, las tres últimas ediciones de forma consecutiva.

Es el quinto enfrentamiento que dirimirán España y la República Checa, con un balance equilibrado de dos victorias para cada selección.

La última vez que se encontraron fue en la eliminatoria de primera ronda del Grupo Mundial que disputaron en 2014 en Sevilla, y que concluyó con victoria del conjunto centroeuropeo por 2-3.