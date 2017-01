Carlos Moyá, coautor del nuevo Rafa Nadal

madrid. Eran numerosas las voces que desde hace tiempo pidieron un cambio en el equipo de Rafa Nadal. Su tio Toni acompañó al manacorense durante toda su etapa de formación, lo llevó a la élite y lo mantuvo durante años. Cuando las cosas se torcieron, el físico no respondió al nivel de antaño y las victorias bajaron, las enseñanzas de Toni parecieron quedarse atrás, y un cambio se tornó necesario. Nadal no lo llevó a cabo ni en 2015 (solo firmó cuartos en Australia y Roland Garros), ni en 2016 (no pasó de cuarta ronda en ningún Grand Slam). Por ello, decidió que 2017 fuese un punto de inflexión y recurrió a un amigo y ex compañero como Carlos Moyá para mejorar.

La incorporación del mallorquín al equipo técnico, formado por Toni y Francis Roig, sorprendió en un primer momento. Quizá lo que se esperó es que el cambio fuese hacia una persona que le implementase un juego más agresivo, encarado, sobre todo, a mejorar el saque. Sin embargo, los resultados le dieron la razón al balear; el cambio viró la trayectoria de Nadal y consiguió que sobre la pista apareciese el mejor juego del zurdo y que el sueño del Grand Slam haya vuelto a ser posible. El cambio se ha cimentado, sobre todo, en la faceta mental, donde Nadal tenía un agujero.

Ahí reside el mérito de Moyá, en provocar el 'click' en la cabeza de Nadal y conseguir que no se parezca en nada al que acabó la temporada de manera repentina por los problemas de muñeca. Saca mejor, le pega más fuerte e incluso sus piernas parece que responden mejor a los ataques del rival. Nadal pega más 'winners', tanto dentro de la pista como cuando corre por la línea de fondo (los 'passing shots' han vuelto), y el saque ya no es un estorbo sino que le ayuda para sacar 'puntos gratis'. El revés vuelve a ser un martillo que funciona como una segunda derecha. Y aún queda lo mejor, la temporada de tierra, donde sus armas se multiplican.