«Roger lo merecía más que yo»

Los dos grandes campeones -uno con título y otro sin él, pero ambos con una victoria moral sobre quienes habían dejado de creer en ellos- se colmaron ayer de alabanzas al final del partido en la final del Abierto de Australia. «Federer se merecía el torneo», reconoció el balear, a lo que no tardó en responder el suizo: «Nadal también se merecía ganar aquí».

El tenista español destacó el «duro trabajo» que le llevó a la final del Abierto de Australia y proclamó que sus ilusiones siguen intactas pese a la derrota. «Seguiré peleando por conseguir la victoria aquí», anunció el manacorense, que se quedó a las puertas del que hubiera sido su segundo Abierto en Melbourne (el primero lo logró en 2009).

«Si mi cuerpo me sigue, puedo hacer un gran año. He jugado muy bien al tenis desde hace un mes. Esto es una gran noticia para mí. Si continúo así, puedo hacer grandes cosas, especialmente sobre tierra batida», continuó el español, que lógicamente buscará su décima corona de Roland Garros en París.

«Me dije: 'Juega libre'»

Federer estaba exultante por su 'resurrección' competitiva. El suizo recordó: «Hace cinco meses no me hubiese imaginado estar aquí»: Por esa razón, asegura que cuando comenzó a pelotear con Nadal en la pista de Melbourne «realmente no me importaba ganar o perder». Advirtió de que si en el quinto set desplegó su mejor tenis fue porque se había liberado de ataduras mentales. «Me dije: 'Juega libre'», confesó. «Yo había hablado con Ivan Ljubicic y Séverin Luthi (sus entrenadores). Tenía que jugar la pelota, y no al adversario. Esto fue recompensado. Si pierdo, que sea jugando un tenis ofensivo. Continué en la batalla y creyendo. Esto fue lo que me hizo jugar mi mejor tenis al final del partido».

Federer dedicó unas bonitas palabras a su rival, al que instó a «seguir jugando» porque el tenis «lo necesita». En la cabeza del suizo bullían emociones que era incapaz de ocultar. «Estoy muy feliz» resumió. Y es que, aparte de hacer historia, se embolsará 3,7 millones de dólares por la victoria en Melbourne (3,45 millones de euros) y subirá hasta el puesto noveno del 'ranking' de la ATP. Por su parte, Nadal cobrará 1,85 millones de dólares (1,72 millones de euros) y bajará al décimo lugar de la clasificación.

Federer ya tiene en su palmarés cinco Abiertos de Australia, un Roland Garros, siete campeonatos de Wimbledon y cinco Abiertos de los Estados Unidos. Rafa Nadal acumula catorce Grand Slams, y Novak Djokovic, doce. Lejos quedan Andy Murray y Stan Wawrinka, con tres 'majors' cada uno.